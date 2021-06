Papa Francisco.- Feijóo invita a Francisco a visitar Galicia en 2022: "Ver al Papa peregrinando sería la mejor noticia"

14-06-2021 El presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, es recibido en audiencia por su santidad el papa Francisco. Vaticano, 14/06/21 SOCIEDAD © VATICAN MEDIA



Comenta con el Pontífice las ratios de vacunación contra la Covid en Galicia y proclama que "hacer el Camino de Santiago es seguro"



El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha sido recibido en el Vaticano en audiencia por el Papa Francisco, al que ha agradecido la ampliación del Año Santo Compostelano y ha trasladado la invitación para que el pontífice visite la Comunidad gallega en 2022.



"Espero ver al Papa peregrinando en el año 2022. Sería, sin duda, la mejor noticia que nos pueda llegar a los gallegos. Pero estas decisiones le corresponden al Santo Padre y, por supuesto, la información al respecto le corresponde a la Iglesia", ha declarado a la salida de su encuentro en el Palacio Apostólico del Vaticano con el Pontífice, acompañado del arzobispo de Santiago, Julián Barrio.



El prelado, al igual que el presidente de la Xunta, ha dicho que tiene "esperanza" en que Francisco pueda viajar a España con motivo de que el Año Santo ha sido prorrogado al próximo 2022, como ya lo hicieron sus predecesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI. También ha recordado que Francisco ha estado en España -antes de ser Pontífice- pero no en Santiago. "Me gustaría que viniera. Lo vivimos con esperanza", ha reiterado.



Por su parte, Feijóo ha destacado el privilegio que supone poder hacer un Año Santo bianual. "Es la primera vez en la historia que esto ocurre", ha manifestado, al tiempo que ha asegurado que "el vencimiento de la pandemia" se nota en el número de visitantes que ha entrado en la comunidad en los últimos días.



De este modo, ha manifestado su deseo de que el Año Santo se desarrolle con "normalidad" desde el punto de vista sanitario, pero también "desde el punto de vista del turismo y de las personas que llegan a Galicia". "Estamos muy orgullosos de este privilegio de apertura de nuestro pueblo a todas las personas que nos visitan", ha recalcado.



RECUPERACIÓN DEL PEREGRINAJE



También ha recordado que en 2019 se batió un récord de peregrinación en Galicia, "con más de 150.000 peregrinos que acreditaron entrar en los últimos 100 kilómetros andando". "El número de peregrinos que ha entrado en Galicia este fin de semana ya ha superado los meses de enero, febrero y marzo juntos. En los diez primeros días de junio, el número de peregrinos es superior a todo el mes de mayo. Estamos ya en los más de 5.000 peregrinos. Y el último fin de semana hemos tenido 650 peregrinos cada uno de los días", ha resumido. De este modo, ha valorado que se está "recuperando una cierta velocidad de peregrinaje".



Durante su conversación con el papa, que ha concluido en torno a las 11.00 horas, también han hablado, según Feijóo, del ritmo de vacunación en Galicia, cuyo objetivo es que "Galicia siga siendo una de las regiones europeas más seguras".



"Le he informado del nivel de vacunación. En este momento más del 60% de las personas cuentan con una dosis y entre el 36-37% tiene las dos dosis. Queremos garantizar a finales de este verano unas condiciones de inmunidad muy importantes. Peregrinar a Galicia es seguro y hacer el Camino de Santiago es seguro", ha recalcado el presidente de la Xunta de Galicia.



Feijóo ha obsequiado al Papa con una concha de bronce real de 1,5 kilogramos de peso, que ha sido adaptada para su uso como pisapapeles, además de un libro de la arquitectura de los pazos y de los jardines gallegos. Mientras, monseñor Barrio ha obsequiado a Francisco con la medalla del Año Santo, un libro sobre la catedral de Santiago y una caja de chocolates artesanales 'Pedras de Santiago'.