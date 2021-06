O.Próximo.- El Gobierno palestino dice que la salida de Netanyahu pone fin "a uno de los peores periodos" del conflicto

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El primer ministro palestino, Mohamed Shtayé, ha afirmado este lunes que la salida del poder en Israel de Benjamin Netanyahu pone fin "a uno de los peores periodos" en el conflicto palestino-israelí, si bien ha recalcado que las autoridades palestinas no consideran que el nuevo Gobierno "sea menos malo que los anteriores".



"Con la salida de Netanyahu del cargo en Israel tras doce años consecutivos se cierra uno de los peores periodos en la historia del conflicto", ha dicho Shtayé, quien ha incidido además en el impacto negativo que tuvo la Administración de Donald Trump.



Sin embargo, ha criticado que el nuevo primer ministro, Naftali Bennett, haya dado su apoyo a la construcción de asentamientos y ha sostenido que "el Gobierno israelí no tiene futuro si no tiene en cuenta el futuro del pueblo palestino y sus derechos legítimos".



Shtayé ha criticado también la "agresión" israelí contra Jerusalén y la Franja de Gaza, así como "los intentos de violar la santidad de los lugares sagrados musulmanes y cristianos" y "las políticas de persecución, racismo y desplazamiento forzoso practicadas por Israel en Sheij Jarrá".



Por ello, ha reclamado al nuevo Gobierno de Israel que trabaje de cara a poner fin a la ocupación, incluido el fin de la construcción en los asentamientos, y que reconozca los derechos legítimos de la población palestina, según ha informado el diario palestino 'Al Quds'.



El portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Fauzi Barhum, resaltó el domingo que "no importa la forma del Gobierno israelí" y dijo que el cambio político "no cambiará la naturaleza de la relación" entre el grupo islamista y las autoridades israelíes.



"Es una entidad de ocupación y colonización a la que hay que resistir y ante la que debemos luchar por nuestros derechos por todas las vías de resistencia, la principal de ellas la lucha armada", afirmó Barhum.



Bennett ha llegado al poder merced a una amplia coalición de Gobierno que abarca a la práctica totalidad del espectro político y que le permitirá desempeñar el cargo de primer ministro durante los dos próximos años, hasta que sea sustituido por el líder del partido centrista Yesh Atid, Yair Lapid.