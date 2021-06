Nasdaq 100 alcanza máximo histórico por primera vez desde abril

(Bloomberg) -- El Nadsaq 100 alcanzó un máximo histórico este lunes, uniéndose al avance récord del mercado, al tiempo que los inversionistas regresaron en masa a las acciones de software y de internet.

El índice de tecnología se recuperó 0,9%, con empresas de alta capitalización como Apple Inc. liderando el avance. El desempeño, el mejor entre los principales índices, marcó la séptima sesión consecutiva de ganancias para el Nasdaq 100, la racha ganadora más larga desde diciembre, y lo ayudó a superar el pico anterior alcanzado a mediados de abril.

Si bien un grupo de personas en Wall Street atribuye el resurgimiento a un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro, los flujos de fondos recientes también indican una mejora en el apetito hacia la tecnología, una industria que no hace mucho tuvo el peor desempeño este año en el S&P 500.

La semana pasada, los fondos de cobertura compraron acciones tecnológicas al ritmo más rápido desde el inicio de 2021, según muestran los datos de los principales corredores compilados por Goldman Sachs Group Inc. El afecto renovado siguió a meses de ventas que empujaron su exposición a la tecnología por debajo del promedio de cinco años.

Mientras tanto, el interés minorista ha aumentado. Apple, Micron Technology Inc. y los fondos cotizados en bolsa que rastrean el Nasdaq 100 representaron cuatro de los 10 valores más comprados entre el dinero minorista en la última semana, según datos de Vanda Research. A principios de este mes, las entradas al Invesco QQQ Trust, ticker QQQ, cayeron al nivel más bajo desde abril.

Nota Original:Nasdaq 100 Hits Record as Retail, Hedge Funds Pile Into Tech

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.