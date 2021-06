Nana Kwame Adjei-Brenyah:"Mis relatos mezclan humor con seriedad y oscuridad"

El escritor norteamericano Nana Kwame Adjei-Brenyah cedida por Asteroide. EFE/Foto cedida

Barcelona (España), 14 jun (EFE).- El escritor norteamericano Nana Kwame Adjei-Brenyah, ganador del premio PEN/Jean Stein y considerado como uno de los cinco mejores autores menores de 35 años por la National Book Foundation, dijo este lunes que sus distópicos relatos de "Friday Black" mezclan "humor con seriedad, oscuridad y violencia".

En una rueda de prensa telemática desde su casa del distrito neoyorquino del Bronx, el joven narrador, nacido en 1991 y cuyo mentor es el escritor George Saunders, aseveró que la distopía le ayuda a "ser mucho más directo, más agudo" con respecto a aquello que le interesa, además de permitirle "ser divertido, jugar con una idea, evidentemente, relacionada con algún tipo de cuestión política, económica o social".

Publicados en castellano por Asteroide y en catalán por Empúries, los doce relatos de "Friday Black" también le llevaron a ser finalista del National Book Critics Circle's John Leonard al mejor debut.

En estas historias, tanto relata lo que ocurre en un centro comercial donde los compradores luchan a muerte por conseguir un producto de rebajas, como muestra a un hombre que amplía o reduce su negritud, en función de su vida social, o se va hasta un parque temático en el que hombres racistas se juegan a tomarse la justicia por su mano.

Hijo de una familia procedente de Ghana, él nació en el barrio de Queens y ha precisado que sus relatos surgen de intentar "descubrir" quién era él "como adulto, como artista, llegando a un punto de conciencia más agudo sobre las desigualdades y las diferencias" que han afectado su vida y la de sus padres.

A pesar de ello, ha querido aclarar que el lector que se enfrente a "Friday Black" puede encontrar "muchas cosas distintas, con una coherencia entre todos los cuentos, donde hay humor y seriedad", porque le gusta mezclarlos, además de "un punto de oscuridad y, por descontado, también violencia, pero una violencia que está allí por un determinado motivo".

Libro crítico con la sociedad norteamericana, pero que puede extrapolarse a otras sociedades occidentales, estaba previsto que se presentara hace unos meses en España, pero la pandemia de coronavirus lo impidió, pese a las ganas de Nana Kwame Adjei-Brenyah de volver al país, que ya conoce de una estancia anterior, cuando estuvo en Barcelona (al este).

Entiende que en el momento actual no se puede separar "racismo de capitalismo, de la misma manera que es difícil hablar del tabú del aborto sin pensar en el patriarcado".

"Todos crecen y se retroalimentan unos a otros, sin que haya un mal mayor que otro. Lo que me interesa es cómo se cuece ese entramado, lo que hace que perdamos humanidad", explicó.

Hijo de un abogado y de una profesora muy católica, Nana Kwame Adjei-Brenyah dijo haber crecido escuchando historias del folclore propio del país de sus antepasados, pero también es un gran aficionado a los videojuegos.

Igualmente, señaló que le encantan los relatos cortos porque "con ellos hay que ser muy preciso, no hay espacio para nada de grasa ni para nada superfluo", pero desveló que ahora está trabajando en una novela: "La historia que quería contar necesitaba más de veinte páginas".

Otro de sus autores favoritos, junto con Saunders, es Colson Whitehead, quien "muestra cómo trabajar fuera del realismo es tan válido como cualquier otro enfoque".

"Que se hable de que mi obra evoca a Saunders y Whitehead -agregó- me gusta, porque creo que son los mejores, pero yo acabo de empezar".

Aunque en ocasiones ha confesado haberse sentido "avergonzado" de ser estadounidense, sobre todo "por Donald Trump", también se siente "muy orgulloso" de los que perseveran en su país "a pesar de ser aplastados literalmente por el Estado".