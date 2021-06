Murray: "Nadal, Djokovic y Federer tienen logros para ser el mejor"

Andy Murray. EFE/EPA/YOAN VALAT/Archivo

Londres, 14 jun (EFE).- Andy Murray, exnúmero del uno, no se mojó al elegir al mejor de la historia, tras la conquista del décimo noveno Grand Slam por Novak Djokovic, y dijo que tanto el serbio, como Rafael Nadal y Roger Federer tienen logros y argumentos para colocarles como el mejor de todos los tiempos.

"Aún no han acabado sus carreras. Djokovic ha ganado todos los Masters 1.000, todos los Grand Slam dos veces... Es increíble lo que ha hecho. Luego está Rafa con lo que ha logrado en tierra batida, en Roland Garros, ganando 13 veces... Y luego con Roger, que con 39 años está compitiendo con los mejores del mundo, con lo que ha conseguido en hierba... Todos tienen logros que les pueden poner por encima de los otros. No hay dudas de que es la mejor era del tenis. Cuando Sampras ganó catorce nadie pensaba que lo superarían, y ahora tenemos a tres jugadores que van a ganar más de 20. Como aficionado del tenis ha sido increíble ver esto", dijo Murray en rueda de prensa.

El británico, que competirá esta semana en el torneo de Queen's, también dio su opinión sobre la victoria de Djokovic en Roland Garros y dijo que no le sorprendió la remontada del serbio en la final, "porque ya lo ha hecho muchas veces".

"El partido contra Nadal fue brutal, Nadal sufrió en los últimos juegos físicamente. Su nivel fue irreal. Ojalá pudiera estar yo jugando esos partidos", añadió.

Sobre su estado físico, Murray dijo que está bien, que no diría que perfecto, pero que ha estado entrenándose bien en los últimos meses.

"La duda es si el cuerpo aguantará, porque no lo sé. Ya me he sentido así de bien otras veces y me ha surgido algún problema. Pero ahora diría que mi nivel es bueno y darme una oportunidad en hierba. Si sigo jugando es porque me encanta este deporte".