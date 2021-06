Mujer entrena a hombres boxeadores en el corazón agrícola egipcio

BENI SUEF, Egipto, 14 jun (Reuters) - Dos veces a la semana, en un pequeño gimnasio en la ciudad egipcia de Beni Suef, Sabah Saqr, de 36 años, entrena a jóvenes y niños para boxear.

Una mujer entrenando a hombres puede no ser tan inusual en la capital, Pero en Beni Suef, que se encuentra en una zona agrícola a 100 kilómetros de El Cairo, la tradición limita los roles femeninos.

"Empecé a boxear por casualidad", dijo Saqr, quien fue vista por un entrenador que se impresionó por su fuerza. "No me gustaba porque estaba preocupada por mi cara, por que me golpearan".

Sin embargo, Saqr comenzó a hacerlo bien, ganando varios campeonatos y más de 10 medallas antes de comenzar a entrenar hace dos años. Ahora prepara a unos 20 hombres de entre 18 y 30 años.

Saqr recordó que al principio no fue aceptada por los hombres, pero que su enfoque serio la ayudó a ganarse el respeto y la confianza. (Reporte de Sayed Sheasha, escrito por Nadeen Ebrahim. Editado en español por Javier Leira)