"Morata ha hecho un muy buen partido", asegura Luis Enrique

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, lamentó este lunes el empate 0-0 con Suecia en el debut en la Eurocopa-2020 pese al dominio de la Roja y defendió a Álvaro Morata, del que aseguró que "ha hecho un muy buen partido".

"Hemos sido superiores a un rival que ha decidido cerrarse atrás, hemos controlado el partido, intentando generar a un rival muy fuerte físicamente. ¿Qué ha fallado? Que no hemos materializado todas esas ocasiones que hemos tenido", dijo Luis Enrique en rueda de prensa.

"Ellos claramente han jugado como suelen hacer contra nosotros, con esos dos puntas pendientes de recuperar y hacer transiciones y nosotros hemos generado las suficiente ocasiones para ganar pero no hemos podido", añadió el seleccionador español.

Luis Enrique trató de no dramatizar demasiado asegurando que "todavía quedan dos partidos y aspiramos a ser primeros, pero si no podemos intentaremos ser segundos y si no, uno de los mejores terceros para pasar, pero el fútbol es muy caprichoso".

El seleccionador español aseguró que "no voy a cambiar mi plan" en la Eurocopa por este debut y quiso defender al delantero Álvaro Morata, que volvió a contar con varias ocasiones falladas, lo que le valió algunos pitos de la grada.

"Todos los jugadores que han entrado han aportado algo, ya sea frescura, iniciativa, atrevimiento. Con Álvaro Morata he visto una parte de la afición algo más crítica, pero me quedo con otra que estuvo animando y coreando su nombre", afirmó el asturiano.

"Mi trabajo como entrenador es proteger a mis jugadores y estoy mucho más contento con esa reacción de esa segunda parte (de la afición). Morata para mí ha hecho un muy buen partido, excepto que no ha podido marcar", añadió el seleccionador español, convencido de que el delantero tiene carácter para sobreponerse.

