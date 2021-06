México.- Moody's señala que el Banco de México mantendrá su independencia con el nombramiento de Arturo Herrera

01-01-1970 El secretario de Hacienda, Arturo Herrera; el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; y el economista propuesto para ser el próximo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez CENTROAMÉRICA EUROPA MÉXICO ESPAÑA ECONOMIA DEPORTES DESDE ESPAÑA TWITTER / LÓPEZ OBRADRO



La agencia calificadora de riesgo Moody's ha indicado que el Banco de México mantendrá su independencia con el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, al frente de la institución.



En un nuevo informe, la agencia cree que dicha independencia supondrá "un factor importante para sostener la credibilidad de la política monetaria y la efectividad y una fortaleza clave del perfil del crédito soberano".



En este escenario, Moody's ha indicado que la proposición del actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, como el futuro gobernador del Banco de México (Banxico), y de Rogelio Ramírez de la O al frente de Hacienda no supondrán "cambios materiales" en la política macroeconómica de la Administración mexicana.



"Bajo nuestro punto de vista, los cambios propuestos en el equipo económico y los resultados de las elecciones federales no resultarán en cambios materiales en la dirección de las políticas fiscales y macroeconómicas", ha explicado Moody's.



Según ha explicado la firma, Herrera no apostará por incrementar los tipos de interés en el corto plazo pese a las presiones inflacionarias. Asimismo, el secretario ha expresado su intención de otorgar una mayor transparencia en el instituto emisor en lo referente a los remanentes generados durante el ejercicio, así como la gestión de las reservas.



Moody's ha indicado que "no está claro si estas opiniones podrían representar una desviación de la forma en la que los funcionarios del Banco Central han tratado estos temas de gestión de la política monetaria hasta la fecha".



Con respecto a Rodríguez de la O, Moody's señala que si bien puede adoptar una postura más independiente en su manejo de asuntos económicos y fiscales, se prevé una postura fiscal que ha caracterizado a la Administración de López Obrador.



La calificadora ha advertido que el nuevo ministro tendrá que hacer frente a un congreso en el que la oposición tendrá una presencia más fuerte a partir de septiembre, cuando los curules (diputados) electos en las elecciones tomen asiento en la Cámara de los Diputados.



LOS TIPOS DE INTERÉS IMPULSARÁN LA RENTABILIDAD BANCARIA.



Por otra parte, Moody's ha indicado que la estabilización de los tipos de interés, que actualmente se encuentran en el 4%, y el impulso de la recuperación económica apoyarán a la rentabilidad de la banca mexicana en el corto y medio plazo.



Según la agencia, la mejor rentabilidad resultará de la combinación de los beneficios derivados del incremento en los préstamos y la financiación barata de los mismos, así como unos costes y provisiones decrecientes. En este sentido, la firma considera que los tipos deberán permanecer "relativamente estales" en 2021.



Adicionalmente, la agencia ha indicado que los costes operativos de la banca mexicana son los más altos de la región latinoamericana, con un 56% de costes sobre los ingresos, debido a los altos costes de originación de créditos bancarios, así como la rigidez de las sucursales bancarias.