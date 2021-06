Lagarde: no está decidido terminar las compras de deuda en marzo de 2022

EFE/EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS/Archivo

Fráncfort (Alemania), 14 jun (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha dicho que terminar las compras de deuda de emergencia por la pandemia de la covid no es algo que esté ya decidido para marzo de 2022, sino que dependerá de la situación económica.

En una entrevista con Politico, publicada este lunes, Lagarde pronosticó que "en términos del producto interior bruto (PIB) de la zona del euro vamos a volver probablemente al nivel anterior a la pandemia de la covid-19, que teníamos en diciembre de 2019, si la variante Delta no arruina nuestros planes, en el primer trimestre de 2022".

"Esto es un trimestre antes de lo que habíamos previsto en nuestras proyecciones en marzo", añadió la presidenta del BCE.

"Debemos conducir la economía a través de la pandemia a una fase de recuperación, que ha empezado ahora. Necesitamos anclar la recuperación. Siempre hablamos de anclar la inflación y no somos inconscientes de ello, pero la recuperación debe ser firme, sólida y sostenible", según Lagarde.

En este sentido, Lagarde continuó con una metáfora: "no le quitas las muletas a un paciente a menos y hasta que los músculos hayan comenzado a reconstruirse suficientemente de modo que el paciente pueda caminar con sus propias piernas".

"Según nuestras últimas proyecciones, vemos que la economía de la zona del euro volverá al nivel anterior a la covid-19 durante el primer trimestre de 2022. Dicho esto, no sugiero que el programa de compras de deuda de emergencia por la pandemia va a concluir el 31 de marzo" de 2022, dijo Lagarde.

La presidenta del BCE hizo hincapié en que tienen mucha flexibilidad, si bien en términos de perspectivas económicas van en la dirección adecuada.

El Consejo de Gobierno va a comprar deuda de emergencia por un valor total de 1,85 billones de euros al menos hasta el final de marzo de 2022 y, en todo caso, hasta que considere que la fase de crisis del coronavirus ha terminado, dijo el BCE en un comunicado tras la reunión la semana pasada.

Lagarde consideró que es demasiado pronto para debatir si estas compras de deuda deberían concluir en marzo de 2022, aunque las proyecciones y el diseño del programa de compra de bonos parece conducir en la dirección correcta.