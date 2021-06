La puertorriqueña Kany García se une a JP Saxe en la nueva versión de "Like That"

En la imagen, la artista puertorriqueña Kany García. EFE/Orlando Barría/Archivo

San Juan, 14 jun (EFE).- La compositora puertorriqueña Kany García se unió al músico JP Saxe en la versión "spanglish" del sencillo del canadiense "Like That", según un comunicado divulgado este lunes.

Después de cantar un verso en su respectivo idioma natal, los dos intérpretes cantan en el lenguaje de su colaborador, dando un toque especial a esta canción.

La versión original de "Like That" se estrenó el pasado 6 de mayo.

Tan solo dos días después de su estreno, el video oficial de la versión bilingüe cuenta con más de 40.000 reproducciones.

La puertorriqueña narra la historia de un amor desinteresado. "Nadie nunca me ha amado igual, dime no alguna vez por favor, que yo lo intentaré", dice García en la canción.

Tanto Kany García como JP Saxe fueron nominados a la reciente en la 63 edición anual de los premios Grammy, Kany en la categoría de Mejor Álbum De Pop o Urbano Latino con su trabajo de duetos inéditos "Mesa Para Dos" y JP Saxe en la categoría de Canción del Año con "If The World Was Ending", junto a Julia Michaels.

Kany, quien es conocida por escribir y grabar su propio material, recientemente sorprendió a sus seguidores interpretando "Evidencias", tema original de Ana Gabriel, como invitada especial de Arthur Hanlon en su álbum "Piano y Mujer".

El video oficial tiene más de 3,2 millones de reproducciones.

Mientras tanto, JP Saxe editará su primer LP, "Dangerous Levels of Introspection", el 25 de junio y emprenderá su gira mundial "The Feelings Are Stupid" el 18 de octubre en San Diego.