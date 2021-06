La OTAN no entrará en una nueva guerra fría con China, pero abordará el reto

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa previa al inicio de la cumbre de líderes de la Alianza en Bruselas. EFE/EPA/KENZO TRIBOUILLARD

Bruselas, 14 jun (EFE).- La OTAN no entrará en una nueva "guerra fría" con China pero buscará hacer frente unida a los desafíos para la seguridad de la Alianza que implica su escalada militar y expansión de poder en el mundo, dijo hoy el secretario general aliado, Jens Stoltenberg.

"No entramos en una nueva guerra fría y China no es nuestro adversario, nuestro enemigo, pero debemos abordar como alianza los retos que supone China para nuestra seguridad", indicó Stoltenberg en una rueda de prensa previa al inicio de la cumbre de líderes de la OTAN en Bruselas.