Israel.- Irán dice que no espera cambios en las políticas de Israel tras el nombramiento de Bennett como primer ministro

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Irán ha afirmado este lunes que no espera cambios en las políticas de Israel tras el nombramiento de Naftali Bennett como primer ministro del país durante la jornada del domingo, en la que el Parlamento aprobó la composición del nuevo Ejecutivo y dio así carpetazo a la era de Benjamin Netanyahu al frente del país.



"No creo que las políticas del régimen ocupante en Jerusalén vayan a ser diferentes", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé, según ha informado la agencia iraní de noticias IRNA. "Los enemigos de Irán se han ido e Irán sigue aquí", ha dicho, en referencia a otros cambios de Gobierno en países rivales de Teherán.



Bennett ha llegado al poder merced a una amplia coalición de Gobierno que abarca a la práctica totalidad del espectro político y que le permitirá desempeñar el cargo de primer ministro durante los dos próximos años, hasta que sea sustituido por el líder del partido centrista Yesh Atid, Yair Lapid.



"Estoy orgulloso de la capacidad de sentarme con personas con opiniones muy diferentes. Hemos asumido la responsabilidad en el momento decisivo", dijo. "Empieza un nuevo episodio de las relaciones con los árabes", manifestó, antes de reiterar su rechazo a las negociaciones en marcha sobre el programa nuclear iraní.



Así, destacó que "Israel no permitirá que Irán obtenga armas nucleares" porque "no es parte del acuerdo y mantendrá total libertad para actuar". "La renovación del acuerdo nuclear es un error", zanjó el nuevo primer ministro israelí, en un mensaje dirigido a las autoridades estadounidenses.



Israel ha sido uno de los principales opositores al programa nuclear iraní y al acuerdo firmado en 2015 por el Grupo 5+1 con Teherán, que Estados Unidos abandonó en 2018 bajo mandato de Donald Trump. Ambos países han protagonizado además un repunte de los incidentes directos, incluidos bombardeos israelíes contra objetivos iraníes en Siria.



En este contexto, el jefe saliente del Mossad israelí, Yossi Cohen, apuntó el jueves a la supuesta responsabilidad de Israel en los últimos ataques ejecutados contra la infraestructura y un importante científico nuclear de Irán en los últimos años, en lo más cercano a un reconocimiento en estos sucesos hasta la fecha por parte de las autoridades israelíes.