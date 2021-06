Irán no cree que se llegue a un acuerdo en la actual ronda de negociaciones

El principal negociador iraní y viceministro de Exteriores, Abás Araqchí, el pasado sábado en Viena. EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Teherán, 14 jun (EFE).- Irán expresó este lunes sus dudas de que se llegue a un acuerdo en la actual ronda de negociaciones en Viena para restablecer el pacto nuclear de 2015, al tiempo que insistió en que el programa atómico del país es "pacífico".

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Said Jatibzadeh, dijo que "es poco probable que esta ronda de negociaciones sea la última" porque Estados Unidos "debe tomar sus decisiones".

"Lo que está sucediendo en Viena no ha llegado a ningún callejón sin salida y no existe nada imposible. Los diálogos continúan sobre algunas cuestiones técnicas, políticas, jurídicas y ejecutivas, y quedan dos o tres cuestiones clave (por resolver)", explicó en rueda de prensa.

Jatibzadeh subrayó asimismo que "EE. UU. debe brindar garantías de que no se repetirán las condiciones de la era (de Donald) Trump", en alusión a la decisión del que fuera presidente estadounidense de retirar a su país del acuerdo nuclear en 2018 y volver a imponer sanciones a Irán.

Las negociaciones para restablecer el llamado JCPOA en sus siglas en inglés se reanudaron el sábado pasado en Viena con el objetivo de encontrar un mecanismo que permita el retorno al pacto de EE. UU. y el cumplimiento por parte de Irán de sus obligaciones.

Por su parte, el presidente iraní, Hasan Rohaní, reiteró hoy que Irán volverá a cumplir con sus obligaciones si hacen lo mismo EE. UU. y los países miembros del pacto nuclear (Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania).

"Este es un mensaje claro de la República Islámica de Irán a Europa y EE. UU.: como usted aceptó muchos de sus compromisos y prometió implementarlos, acepte los casos restantes para que la región y el mundo vean una mayor paz e interacción constructiva", afirmó.

"Nuestra energía nuclear no es para desarrollar armas nucleares. EE. UU. y Europa deben saber esto y comprender que la actividad nuclear de Irán es completamente pacífica", dijo Rohaní, según la página de la Presidencia iraní.

El actual presidente de EE. UU., el demócrata Joe Biden, quiere volver al JCPOA pero exige primero que Irán cumpla todas sus obligaciones del acuerdo, mientras que Teherán pone como condición el levantamiento previo de sanciones.

Al respecto, el principal negociador iraní y viceministro de Exteriores, Abás Araqchí, dijo hace dos días que "EE. UU. debe dar el primer paso" y que luego Irán verificará las medidas tomadas y volverá a sus compromisos.

"El regreso de EE. UU. al JCPOA tiene una serie de cuestiones técnicas, legales y políticas, y la verificación de las acciones de EE. UU. es compleja. Las acciones que Irán debe tomar, dado el rápido progreso científico y técnico que ha logrado durante este período, tienen también sus propias complejidades", añadió.

Sobre esta sexta ronda de negociaciones, que se esperaba fuera la última, Araqchí se mostró también cauto y señaló que a su juicio no se podrá alcanzar un resultado esta semana.

El JPCOA, firmado en 2015, limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones, con el objetivo de evitar que la República Islámica se haga con armas nucleares.