Hablamos con el abogado de Antonio David tras el paso de David Flores en contra de su madre, Rocío Carrasco

El pasado viernes conocimos la noticia. David Flores se adhería como "perjudicado" a la querella presentada por Antonio David Flores en contra de Rocío Carrasco por impago de la pensión de manutención de 200 euros mensuales para su hijo desde el año 2018, por lo que el excolaborador reclamaba a su exmujer una cantidad superior a los 8000 euros, acusándola de un delito que podría conllevar hasta 18 meses de prisión.



Un paso al frente por parte de David Flores tras declarar en los juzgados de Málaga ante la magistrada encargada del caso, que le aleja todavía más de su madre y del que ahora nos habla el abogado de Antonio David, Jesús Garzón.



- CHANCE: Buenos días, cuéntanos un poco el motivo de esta entrevista, que es la última demanda contra Rocío Carrasco por parte de David Flores, de su hijo, como acusación particular, ¿no?



- JESÚS: No es una demanda nueva, es que David hijo se ha personado en el procedimiento penal que existe contra su madre. Es decir, todas las dudas que había al principio de si se iba a personar o no, si iba a reclamar o no, o si iba a presentar una acusación contra su madre pues ya hemos salido de dudas hoy y sabemos que sí, que se ha personado con un abogado, un procurador, que va a ejercer sus derechos de la manera que cree más conveniente y que es uno más dentro del procedimiento.



- CH: ¿Nos puedes decir a cuanto asciende la deuda hacia Rocío Carrasco?



- JESÚS: En este caso, todos los meses iba subiendo. En estos meses pasaba de los 9000 euros y cada mes que pase se sigue incrementando esa deuda porque hasta el día de hoy, que nos conste a nosotros, no aparece ningún ingreso ni en la cuenta de David hijo, ni David padre ni en la cuenta del juzgado.



- CH: ¿A qué penas se puede enfrentar Rocío Carrasco?



- JESÚS: Se puede enfrentar a una pena de multa en función de la gravedad que le dé el juez y una pena de prisión que puede ir a partir del año. Suelen ser penas menores que no aparece aparejado el ingreso en prisión, pero sí la condena, si no tiene antecedentes penales, la condena es muy probable que pudiera ser.



- CH: Yo tengo entendido que Rocío Carrasco de alguna manera alegaba que sí es cierto que ella adeuda esa cantidad, pero que por otro lado existe otra demanda que ella interpuso contra Antonio David Flores por el mismo motivo y que ascendía a muchísimo más dinero.



- JESÚS: Lo que discutiremos en el juicio es que no son compensables, entonces, al no ser compensables, cada progenitor, cada padre tiene una obligación. El juez le puso una obligación de pagar un dinero todos los meses mayor o menor, pero la que reconoció el juzgado, y la cantidad que ella no ha pagado entonces es lo que se está reclamando en este procedimiento. Y, aun así, si ella considera que se le debe dinero a ella, lo que tendría que haber hecho sería o alegar una compensación de deudas o decir que se embargara ese dinero. No ha hecho ninguna de las dos cuestiones.



- CH: Rocío Carrasco no declaró delante del juez. Alegó un defecto de forma y dijo que esto iba mucho más allá de la pensión.



- JESÚS: Sí, pero ese defecto forma todavía no está concretado que es lo que ha pedido. Entendíamos que podría ser la falta de personificación de David hijo en el procedimiento que creía que no era David padre el obligado a tener el derecho de declarar, sino que sería su hijo. Como ya se ha personado ya hoy, cualquier procedimiento procesal que se hubiera alegado a fecha de hoy está solucionado.



- CH: A Rocío Carrasco, en su caso sus abogados, ¿podrían invalidar esta demanda?



- JESÚS: Lo han recurrido. El único motivo que podrían dar es que se declarase nula parte de las actuaciones y se volviera a repetir, nada más. Es decir, solo retrasar en el tiempo.



- CH: ¿Es verdad que se ordenó investigar el patrimonio de Rocío Carrasco?



- JESÚS: Sí, a ver, actualmente hay dos procedimientos legales abiertos. Un tema civil por intentar el embargo de la pensión de alimentos y por otro lado el penal por el impago que realmente está haciendo. Es una doble vía que hay para este tipo de situaciones. Entonces, tanto en un juzgado como en otro, van haciendo averiguaciones para saber en qué situación está.



- CH: Me imagino que esta situación para alguna de las partes no está siendo muy fácil, pero en especial para David. ¿Cómo está él?



- JESÚS: A David hijo no lo llevo yo, o sea que lleva otro abogado, otra representación. Yo el trato que he tenido con él es que realmente quiere reclamar su pensión y quiere ejercer su derecho. Tanto a su madre como a su padre, es decir, él es una persona menor dependiente y necesita el apoyo de sus padres, entonces es lo que está haciendo. Se le veía fuerte y cuando estuvo declarando en el juzgado, tuvo una declaración totalmente normal. Le hacían las preguntas y él respondía, no había más y no había ningún otro agravio en este procedimiento. Yo le vi muy sereno, lo que es una reclamación de pedir lo que es tuyo, nada más.



- CH: ¿En algún momento le vieron un poco emocionado por todo el tema? Porque al fin y al cabo estaba denunciando a su madre.



- JESÚS: Lo que planteaba es la diferencia. Cuando no está pidiendo más de lo que te corresponde, no hay ningún valor emocional malo. Es decir, él está no emocionado, yo entiendo que estaría dolido porque no le han pagado lo que un juez ha reconocido que es una ayuda que él necesita, una pensión de alimentos que cualquier menor o persona dependiente necesita. Lo estaba reclamando, no había factor emocional porque esto no es un plató de televisión, no le están haciendo una entrevista ni le estaban preguntando por la relación que tuviera con sus padres. Entonces, él si hizo un comentario en mitad de la declaración en el que hizo un llamamiento a sus padres que él estaría dispuesto a renunciar a la pensión que le corresponde si sus padres se dejaban de denunciar. Entonces, es el llamamiento que él hacía hacia la serenidad de sus padres.



- CH: Eso se filtró a los medios de comunicación parte de sus declaraciones. Una de ellas, no sé sí así de que él estaría dispuesto a renunciar a la pensión, pero si se filtró que lo que él pedía a sus padres es que se dejasen de demandar e intentaran llevarse lo mejor posible.



- JESÚS: Fue tal cual. Al final como todo hijo pues querrá que sus padres se lleven bien.



- CH: Y aprovechando que le tengo aquí, no sé si nos puede aclarar porque también se filtró que David había comentado que había intentado hablar con su madre o que le gustaría hablar con su madre, pero que nadie le facilitaba el número de teléfono.



- JESÚS: Eso es totalmente falso. No hay que entrar en matices, pero puedo asegurar que eso no pasó en la declaración. Él ni dijo eso, ni pidió el número de teléfono de su madre ni hizo ninguna referencia en cuanto a eso.



- CH: Bueno, ¿cómo ven este caso?



- JESÚS: Para nosotros termina siendo relativamente sencillo el entenderlo que es si un juez impone una pensión de alimentos y un progenitor no lo paga, pues tiene que responder ante la justicia. Cuando no se da un motivo por el cual no se ha pagado esa pensión, pues lo entendemos jurídicamente encuadrable en el código penal.



- CH: No sé si le gustaría hacer una valoración de lo que ha supuesto el documental de cara a la familia de Antonio David Flores.



- JESÚS: Yo ahí si que no* Ni lo he hablado con ellos ni sé la repercusión que ha podido tener en su vida personal.



- CH: ¿Saben si van a tomar medidas?



- JESÚS: Cuando llegue ese momento ya lo veremos.