Fútbol/Selección.- Luis Enrique: "Es evidente que lo que ha fallado es que no hemos materializado las ocasiones"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, reconoció que era "evidente" que lo pudo fallar este lunes en el debut en la Eurocopa ante Suecia era que no habían "materializado las ocasiones", que consideró "suficientes" para haber ganado este encuentro.



"El análisis en esta caso, basado en lo que hemos visto, es muy claro y tampoco hay que profundizar demasiado. Hemos sido muy superiores a un rival que se ha cerrado atrás y hemos controlado completamente el partido intentando generar el máximo de ocasiones ante un rival fuerte físicamente y creo que hemos tenido las suficientes para llevarnos la victoria, pero ha fallado que no hemos materializado esas ocasiones, es algo tan evidente que lo hemos visto todos", señaló Luis Enrique en rueda de prensa tras el encuentro.



El asturiano advirtió que el choque ante el combinado escandinavo, que jugó "claramente como suele hacer" ante España, "con muy mala suerte se pierde". "Somos conscientes, quedan dos partidos y todavía aspiramos a ser primeros de grupo, pero el fútbol es muy caprichoso", subrayó.



Preguntado por Álvaro Morata y los pitos de parte de la afición, indicó que había notado "dos reacciones" sobre el delantero y que él prefería quedarse con la de la afición "animando y cantando su nombre". "Estoy mucho más contento con la reacción de la afición en la segunda parte porque es evidente que a todos nos gusta sentirnos querido", apuntó.



"Mi trabajo como entrenador es el de intentar mejorar a los jugadores y protegerles al máximo. Álvaro ha hecho un muy buen partido, a excepción de lo que todos deseamos en cuanto a materializar las ocasiones, pero también los otros compañeros las han tenido. Él está acostumbrado, pero no es agradable y se respeta. Lo que me habría gustado en poder dedicarle un triunfo a la afición porque ha estado impresionante", añadió el de Gijón.



Finalmente, Luis Enrique celebró que los cambios introducidos aportasen "frescura, iniciativa o atrevimiento" y se mostró "contento porque son soluciones", y dejó claro que este marcador "no va a cambiar el plan" para el partido ante Polonia. "Intentamos jugar de la misma manera cada partido, aunque siempre hay cosas que cambiar y mejorar, ese es el objetivo para el siguiente partido", sentenció.