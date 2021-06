Fútbol/Selección.- Laporte: "Morata igual mete tres en el próximo partido y calla la boca a todos"

Dani Olmo: "Pido a la gente que esté con nosotros y que confíe"



El internacional español Aymeric Laporte ha asegurado que el equipo se marcha "un poco mal" de La Cartuja tras dominar el primer partido de la Eurocopa ante Suecia y no pasar del empate (0-0), y ha lamentado los pitos a Álvaro Morata, que erró dos ocasiones claras, en su sustitución, y espera que en el próximo partido pueda anotar y "callar la boca a todos".



"No es la primera vez. No hay que dudar de un delantero como Álvaro, ha demostrado muchísimas cosas ya. No ha tenido acierto hoy, pero el próximo igual mete tres y calla la boca a todos. Esperemos que sea así", señaló en declaraciones a Telecinco tras el partido.



El defensa del Manchester City afirmó que habían planteado "un partido muy sólido". "Hemos dominado la mayor parte del partido. El equipo se va un poco mal por todo el esfuerzo que hemos dado y las ocasiones que hemos tenido. Toca pensar en los dos siguientes partidos e intentar hacerlo mejor. Hacemos diez partidos de estos y ganamos nueve; hoy no ha tocado ganar y hay que aprender de esto", indicó.



"Nos ha faltado gol hoy. Un día metemos cinco, otro día ninguno... No nos preocupa, tenemos grandes delanteros, grandes jugadores arriba para meter goles. Hoy no ha podido ser, pero en los siguientes partidos seguro que lo haremos mejor", prosiguió.



Además, pidió "paciencia" a los aficionados. "La gente puede estar nerviosa con el resultado, pero a nivel futbolístico hemos demostrado ser un equipo muy fuerte, con mucha posesión de balón. Hay que tener paciencia, nadie más que nosotros quiere ganar. Estamos centrados en el próximo partido", concluyó.



DANI OLMO: "PIDO A LA GENTE QUE ESTÉ CON NOSOTROS Y QUE CONFÍE"



Por su parte, Dani Olmo reconoció que el equipo se marcha de Sevilla con sensaciones "un poco amargas". "Merecimos mucho más. Tuvimos muchas ocasiones para marcar, pero no las metimos. Hay que seguir trabajando, con dos victorias nos metemos ahí", manifestó. "Tenemos que seguir insistiendo. Las ocasiones las creamos, pero cuando no las metes no puedes ganar. Tenemos que seguir entrenando fuerte", añadió.



Por ello, el ariete del Leipzig pidió a los aficionados españoles que tengan confianza en ellos. "Que esté con nosotros, que confíen. Vamos a darlo todo en el campo y vamos a demostrarles que podemos llegar lejos", expresó.



Por último, salió también en defensa de Álvaro Morata. "No entiendo por qué se le pita. Es un gran jugador. La afición nos tendría que animar un poco más en estos momentos, jugamos por todos ellos. En estos momentos tan difíciles para un jugador como Álvaro, hay que animarle también", finalizó.