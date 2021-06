Fútbol/Selección.- Crónica del España - Suecia: 0-0

España paga la falta de batería y puntería



La selección española empata sin goles ante Suecia en su estreno en la Eurocopa tras un partido con dos partes dispares



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



La selección española no tuvo un buen estreno en la Eurocopa 2020 después de empatar este lunes sin goles ante Suecia tras un partido en el que ofreció su mejor cara en los primeros 45 minutos y en el que pareció pagar el esfuerzo en los segundos ante un rival que pese a ofrecer poco tuvo dos claras ocasiones para haber provocado un disgusto mayor.



Otra vez un debut en una gran cita poco afortunado para la 'Roja', que inicia el asalto continental ya a un tanto a remolque después de no ser capaz de plasmar en el marcador la superioridad que ofreció durante casi todo el encuentro ante un rival cuyo planteamiento creció a medida que España fue perdiendo fuelle.



La tricampeona de Europa firmó una óptima primera mitad, donde gozó de buenas ocasiones, pero volvió a faltar el ansiado gol en un escenario que la última vez habían presenciado, vacío, una exhibición ante Alemania. Sin embargo, Suecia, pese a asomarse poco, pudo hacer más daño con dos ocasiones muy claras de Isak y, sobre todo, de Berg, y en la segunda mitad, salvo al final, vivió más cómoda.



No tuvo premio la buena puesta en escena de España, con Pedri en el medio junto a Rodri y Koke, y con extremos (Dani Olmo y Ferran Torres) junto a Morata. 20 minutos de posesión continua y presión asfixiante a una Suecia que ni siquiera pudo salir de su campo, en el que se había ya refugiado con sus once jugadores desde el pitido inicial, esperando algún error.



Un planteamiento rácano que casi tuvo una gran recompensa para los de Janne Andersson, sometidos durante el primer acto y encomendados a cerrar todos los espacios posibles a los de Luis Enrique, a los que les volvió a faltar más tino final pese a sus continuos acercamientos al área y que gozaron de la primera clara pasado el cuarto de hora. Koke, omnipresente, envió un balón preciso a Dani Olmo, pero el cabezazo picado del catalán se topó con la buena mano de Robin Olsen.



Suecia, inquebrantable pese al acoso, continuó corriendo detrás del balón, casi siempre en poder de los españoles que lo recuperaban con una efectiva y agresiva presión, y que lo mimaban con paciencia en busca de la mejor opción. Koke, en dos ocasiones y dos de sus numerosas llegadas al área, tuvo también el 1-0, y Olsson realizó un cruce vital a un envío de un Llorente que fue creciendo en el lateral con el paso de los minutos.



BERG PERDONA



Sin embargo, fue en el tramo final cuando llegaron las dos más claras, una para cada equipo. Morata fue el protagonista de la española, tras un fallo de Danielson que el madrileño envió rozando el palo en el mano a mano. Poco después, llegó la sueca, aún más peligrosa y con la firma de Isak, que se encontró un balón en el área. El realista maniobró bien y cuando su disparo iba camino de la red, se encontró con la pierna salvadora de Llorente y el poste. Tras el susto, la primera parte acabó en el área escandinava y con otra mano de Olsen a disparo de Dani Olmo.



El guión no varió en exceso tras el descanso, aunque el ritmo bajó sensiblemente y eso permitió a Suecia sobrevivir con mucha más comodidad. La fluidez ya no era tan predominante, Olsen vivía más tranquilo y fueron los suecos los que más peligro llevaron, sobre todo en una nueva acción de Isak ante una zaga algo contemplativa. El delantero de la Real envió el balón al segundo palo donde estaba solo Berg, pero el veterano delantero falló estrepitosamente.



España se salvó y Luis Enrique buscó soluciones con piernas frescas. Thiago, por Rodri, y Sarabia, por Morata, para poner a Ferran Torres de 'falso 9', fueron los primeros cambios para volver a cogerle el pulso a un duelo que se había equilibrado y en el que ya no se hacía daño a los de Janne Andersson porque la presión y la precisión ya tenían tanta finura.



Dani Olmo se topó con un pie en su intento desde dentro del área, el primero óptimo para la 'Roja' en el segundo acto, antes de dejar su sitio junto a Ferran Torres a Gerard Moreno y Oyarzabal para el cuarto de hora final donde Suecia también empezó a pagar el esfuerzo, lo que permitió a España coger el mando. Sin 'chispa', el acoso final solo encontró un cabezazo del 'Zarra' de LaLiga Santander que sacó abajo Olsen y un remate fallido de Sarabia tras una gran internada de Jordi Alba.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPAÑA, 0 - SUECIA, 0.



--ALINEACIONES.



ESPAÑA: Unai Simón; Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke (Fabián, min.87), Rodri (Thiago, min.65), Pedri; Ferran Torres (Gerard Moreno, min.74), Morata (Sarabia, min.65) y Dani Olmo (Oyarzabal, min.74).



SUECIA: Olsen; Lustig (Krafth, min.75), Lindelof, Danielson, Augustinsson; Sebastian Larsson, Ekdal, Olsson (Cajuste, min.84), Forsberg (Bengtsson, min.84); Isak (Claesson, min.69) y Berg (Quaison, min.68).



--ÁRBITRO: Slavko Vincic (SLO). Amonestó a Lustig (min.55), por parte de Suecia.



--ESTADIO: La Cartuja de Sevilla. 12.517 espectadores.