Fútbol/Euro.- Previa del Hungría - Portugal

La potente y vigente campeona Portugal se las ve con la fe magiar



BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)



El 'grupo de la muerte' de esta Euro 2020 lo abren la selección anfitriona de Hungría contra la vigente campeona Portugal, en un duelo en el que los lusos deben abrir bien la defensa del cetro ante unos magiares que, impulsados por el Puskás Arena, intentarán dar la sorpresa y dejar de lado el ser la 'cenicienta' del Grupo F.



Portugal, Alemania y Francia asustan, y mucho, pero Hungría usará el tópico de no tener 'nada que perder'. El primer intento de amarrar la cuerda y dar la campanada será ante Portugal, ganadora de la Euro 2016 y que llega con todo, con un equipo de mucho potencial, para intentar repetir triunfo.



Eso sí, tiene la presión de ser la primera que no puede fallar ante Hungría. Si los magiares saben que cualquier punto sumado puede ser una inyección de moral, a Portugal sólo le vale ganar para medirse después a galos y teutones con opciones serias de pasar esta fase de grupos.



Además, el Puskás Arena remará a favor de Hungría. Los de Marco Rossi tienen en Peter Gulácsi (Leipzig), uno de los porteros más fiables de la Bundesliga, a un seguro bajo palos, uno de los artífices de estar once partidos invicto, entre Ligas de Naciones, clasificatorio para esta Euro y siguiente Mundial y los recientes amistosos.



"Haremos todo lo posible para llevarnos al límite. Sabemos a quién nos enfrentamos. Mantendremos los pies en el suelo. Pero, por supuesto, queremos alcanzar nuestros sueños", aseguró el entrenador italiano antes de este duelo.



Pero enfrente tendrán a la Portugal de Bernardo Silva, Bruno Fernandes o Cristiano Ronaldo, que está a sólo cinco goles de alcanzar el récord mundial de 109 goles a nivel internacional, solo superado por el iraní Ali Daei, con 109. "Para mí es más importante ganar dos Campeonatos de Europa. Eso sería realmente importante", aseguró el luso al respecto en declaraciones a la UEFA.



Por su parte, el seleccionador Fernando Santos se mostró ambicioso. "Obviamente, como aspirantes a ganar, si no pasamos la fase de grupos será un fracaso. Pero no creo que eso le ocurra a Portugal", auguró el luso, que ha confeccionado un grupo compacto y unido dispuesto a todo aunque algo falto de gol y contundencia últimamente. La fe magiar será su primera prueba de fuego en su defensa del título.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



HUNGRÍA: Gulácsi; Fiola, Orbán, Attila Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Holender; Sallai y Ádám Szalai



PORTUGAL: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, William, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo y Diogo Jota.



--ÁRBITRO: Cüneyt Çakir (TUR).



--ESTADIO: Puskás Arena de Budapest (Hungría).



--HORA: 18.00/Cuatro.