Fortaleza, del técnico argentino Vojvoda, sigue firme en la Liga de Brasil

En la imagen el entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda. EFE/ Esteban Garay/Archivo

Recife (Brasil), 13 jun (EFE).- El Fortaleza, del entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda, sigue firme en la Serie A del Campeonato Brasileño de fútbol y con un tanto de Wéllington Paulista derrotó por 1-0 al Sport Recife en un partido de la tercera jornada, consiguiendo así tres victorias en igual número de presentaciones.

Con la derrota como visitante, el Sport Recife está ahora al borde de la zona de descenso con un punto.

El otro equipo que no afloja y se mantiene invicto con tres victorias y sin recibir goles, pero con un saldo menor que el Fortaleza, es el Athletico Paranaense, del entrenador portugués Toni Oliveira, y que con gol de Matheusa Babí superó a domicilio por 0-1 al Gremio, que no suma todavía.

El sábado, en el comienzo de la jornada, el Palmeiras y el Corinthians, tradicionales e históricos rivales de patio que no pasan por un buen momento en la Liga, igualaron 1-1, un resultado que los pone en mitad de tabla con cuatro puntos.

Raphael Veiga anotó para el Verdao, del técnico portugués Abel Ferreira y que actuó como local en su moderno estadio Allianz Parque, y Gabriel igualó para el Timao (equipazo).

En el otro partido de este sábado, el Santos cedió un empate sin goles en el puerto paulista ante el ascendido Juventude de Caxías y subió también a los cuatro puntos, dos más que su rival.

El campeón Flamengo, con seis unidades, superó en Río de Janeiro al América por 2-0 con tantos de Bruno Henrique y Rodrigo Muniz. El resultado dejó al conjunto visitante en el fondo de la tabla sin puntos.

El Atlético Mineiro, con anotación de Jair, se impuso en Belo Horizonte por 1-0 al Sao Paulo, del técnico argentino Hernán Crespo y que con un punto está en la zona de descenso. El triunfo mantiene al Galo (gallo) en las primeras posiciones con seis unidades.

El Bahía, que tiene cuatro unidades, perdió en Salvador 0-1 ante el Internacional, que acaba de destituir al técnico español Miguel Ángel Ramírez y con el tanto de Edenilson subió a cuatro puntos.

El Bragantino, con cinco unidades, igualó 2-2 ante el Fluminense que tiene la misma puntuación. Lucas Evangelista y Arthur marcaron para el conjunto de la ciudad de Bragança Paulista y el uruguayo Abel Hernández y Caio Paulista convirtieron para los cariocas.

El Chapecoense, en zona de descenso, consiguió su primer punto al empatar 0-0 con el Ceará, que ascendió a cuatro unidades.

El partido entre el Cuiabá, con un punto, y el Atlético Goianiense, en la vanguardia con seis, se aplazó debido a que el estadio Arena Pantanal, del local, fue cedido para el encuentro entre Colombia y Ecuador (1-0) por la Copa América Brasil 2021, que se celebra paralelamente en cuatro ciudades.