13-06-2021 Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo presumen de su amor en el concierto de Pablo López. MADRID, 14 (CHANCE) Continuando con la exitosa gira con la que recorrerá buena parte de nuestra geografía en los próximos meses, Pablo López ha colgado el cartel de 'no hay entradas' en los 6 conciertos consecutivos que ha ofrecido en el madrileño Teatro Rialto. Después de casi una semana emocionando a sus fans, este domingo el malagueño ponía el broche de oro a su idilio con la capital ofreciendo un inolvidable recital de sus mejores canciones que dejaron a sus incondicionales con ganas de más.



Continuando con la exitosa gira con la que recorrerá buena parte de nuestra geografía en los próximos meses, Pablo López ha colgado el cartel de 'no hay entradas' en los 6 conciertos consecutivos que ha ofrecido en el madrileño Teatro Rialto. Después de casi una semana emocionando a sus fans, este domingo el malagueño ponía el broche de oro a su idilio con la capital ofreciendo un inolvidable recital de sus mejores canciones que dejaron a sus incondicionales con ganas de más.



Y, entre sus fans, un rostro de lo más conocido y querido para todos nosotros, el de Eugenia Martínez de Irujo que, acompañada por Narcís Rebollo, disfrutó de un plan redondo con el arte de Pablo López. Después de saludar al artista en su camerino, la Duquesa de Montoro y su marido abandonaron el teatro abrazados y presumiendo de lo enamoradísimos que están tras 5 años de intensa relación en los que apenas se han separado.



Con unos sencillos vaqueros acampanados en color gris, una blusa de estampado geométrico y un bolso con ese toque 'hippy' con el que tanto se identifica Eugenia, la hija de la inolvidable Duquesa de Alba compartió miradas cómplices y gestos de cariño con su marido, con el que vive uno de sus mejores momentos a pesar de que recientemente confirmaba que no tienen pensado pasar por el altar en España tras haberse casado en Las Vegas en noviembre de 2017.



Muy orgullosa de su hija Cayetana Rivera, Eugenia ha confesado lo feliz que le hace la buenísima relación que tiene con sus primos Fernando y Carlos Fitz-James Stuart: "Me encanta que tengan muy buena relación con sus primos, además se ven muchísimo y hacen planes juntos".