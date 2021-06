Estados Unidos.- Biden y Sánchez charlan menos de un minuto caminando por un pasillo en la cumbre de la OTAN

Moncloa había adelantado que ambos mandatarios mantendrían un encuentro, su primera toma de contacto



BRUSELAS,14 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han saludado y conversado brevemente este lunes en un pasillo de la sede de la OTAN, una charla cuyo contenido por ahora se desconoce y que ha durado menos de un minuto.



El contacto se ha producido tras la fotografía de familia de los líderes aliados, instante en el que Sánchez se ha acercado a saludar a Biden como han podido captar las cámaras. En ese momento, todos los líderes se dirigían a la sala donde se produce a esta hora la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN.



Fuentes gubernamentales han confirmado que este breve contacto es el encuentro en el que han trabajado la Moncloa y la Casa Blanca los últimos días y han señalado que ha servido para "saludarse, conocerse personalmente y establecer un primer contacto".



El hecho de que las cámaras hayan captado el intercambio entre Biden y Sánchez evidencia la "excelente relación que existe entre ambos países", han precisado las fuentes que, sin embargo, no concretan el contenido de la conversación, remitiéndose a la rueda de prensa de esta tarde del presidente del Gobierno.



Aunque desde Moncloa se había apuntado que el primer contacto entre los dos mandatarios estaba confirmado, lo cierto es que no venía incluido en la agenda oficial de ambos.



BIDEN TENDRÁ BILATERALES POR LOS LÍDERES BÁLTICOS Y ERDOGAN



En el caso de Biden, la Casa Blanca sí ha incluido en su agenda del día una reunión conjunta con los mandatarios de Estonia, Kaja Kallas, Letonia, Egils Levits, y Lituania, Gitanas Nauseda, que ya se ha producido, así como otra con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, esta última conocida desde la semana pasada.



El propio Sánchez había confiado el viernes en que el encuentro supondría "una muy buena oportunidad para conocernos, hablar por primera vez y seguir estrechando los muy positivos lazos que tenemos entre España y Estados Unidos".



Asimismo, tuvo palabras de elogio para Biden, resaltando que en unos meses se ha convertido en una "referencia mundial" principalmente porque ha permitido superar "mucha de la confrontación" que sembró su antecesor, Donald Trump.



La breve charla mantenida entre los dos presidentes ha sido su primer contacto toda vez que Biden no había llamado hasta ahora a Sánchez, como sí ha hecho a otras decenas de mandatarios internacionales tras su llegada a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, y el presidente del Gobierno no fue de los líderes que llamaron al demócrata tras su victoria en las elecciones del pasado 3 de noviembre en Estados Unidos.



Al margen de este 'encuentro' con Biden, Moncloa ha informado de que el presidente del gobierno tiene previsto conversar con el primer ministro británico, Boris Johnson, con quien ya se ha entrevistado, así como con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.