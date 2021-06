España.- PSOE proclama el "fracaso" de la derecha "dividida" en Colón, con un Casado "escondido" para evitar abucheos

03-01-2020 El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, durante su intervención en la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE en la sede del partido en la Calle Ferraz un día antes del inicio del pleno de investidura en el Congreso de los Diputados, en Madrid a 3 de enero de 2020. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha proclamado este lunes el "fracaso" de la concentración contra los indultos a los presos del 'procés' que tuvo lugar este domingo en Madrid, con una derecha "dividida" y un líder del PP, Pablo Casado, "escondido" para evitar ser "abucheado".



"Quienes nos han traído hasta aquí han fracasado otra vez en su intento de incendiar las calles. La foto de ayer en Colón es la foto de la vergüenza de un señor Casado que se esconde en una esquina, sin pisar la plaza, para que no le abucheen", ha sentenciado Ábalos en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal el PSOE.



Tras defender la posición del Gobierno en el conflicto catalán, el 'número tres' del partido ha acusado tanto a Casado como a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de "hacer el juego a Vox", que es "quien manda" en Colón, aunque ambos eviten retratarse con su líder, Santiago Abascal.



Según su tesis, ese acto sirvió para dejar claro que Casado "no convence a la derecha más moderada", que no se manifestó este domingo, ni tampoco a "la más dura", que sí fue a Colón pero abucheó al presidente de los 'populares".



Tras avisar de que haciendo el juego a Vox, Casado no va a "resolver su problemas de liderazgo", le ha vuelto a emplazar a "decidir si apuesta por la moderación, la distensión y la convivencia" o si continúa en "el exceso y la crispación constantes".



El también ministro de Fomento ha incidido en que problemas como el catalán se han "enquistado" por la "desidia" de una "derecha ventajista y miope que sólo actúa en beneficio propio" y piensa que "dialogar es claudicar". "Pero ni el diálogo es humillación ni buscar la reconciliación es una señal de debilidad", ha sentenciado.



DIALOGAR EN DEFENSA DEL ESTADO



En este contexto, ha insistido en que "la generosidad dentro de la ley es una virtud que sólo pueden permitirse los fuertes" y quienes "tienen la razón de su parte", y ha remarcado que "el diálogo con Cataluña es la única manera sensata de defender al Estado".



"No hay Estado capaz de sostenerse en pie sin un proyecto común que puede ser aceptado por la inmensa mayoría", ha remachado, antes de añadir que, en democracia es "legítimo luchar para conseguir la independencia" y que las "únicas líneas rojas que nadie debe traspasar son la Constitución y el cumplimiento de las leyes".



En este contexto, ha vuelto a recriminar a Casado que su única aportación sea "recoger firmas que provocan división y enfrentamiento", como ya hicieron con el Estatut, pero se ha congratulado que de, desde su punto de vista, la ciudadanía está "a años luz" de la "visión excluyente de España" que plantea el PP.



"Nadie nos va a negar nuestro derecho a hablar con todos, a buscar soluciones y a hacer política", ha abundado Ábalos, quien ha destacado que el tema de los indultos no ha cosechado "ninguna objeción ni crítica" cuando se ha discutido en las reuniones de la Ejecutiva del partido.



HACER POLÍTICA, NO SER COBARDES



Este asunto, ha explicado, "forma parte de los esfuerzos del PSOE por la cultura del diálogo" y ya en su investidura Pedro Sánchez se comprometió a "devolver la normalidad a Cataluña", con lo que no se trata de un tema controvertido a nivel interno "en absoluto". "El partido apoya completamente esta cuestión", ha zanjado.



Además, ha subrayado "no es un tema nuevo". Según su relato, el Gobierno respetó la sentencia del 'procés', los presos están cumpliendo condena, han avanzado en ese "cumplimiento" y ERC ha hecho autocrítica, rechazando la vía unilateral para la independencia y mostrando mayor "empatía" hacia los no independentistas.



"Ha habido avances en este sentido y lo absurdo es que hay quienes no se han enterado", ha agregado, haciendo hincapié en que aunque vayan a tener beneficios "particulares" el objetivo de los indultos es "abordar desde una visión política lo que siempre debió abordarse así y no desde la cobardía".