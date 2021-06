España, a prolongar ante Dinamarca la racha de 430 días sin perder

Las jugadoras españolas celebran un gol durante un partido. EFE/Kiko Huesca/Archivo

Madrid, 14 jun (EFE).- La selección española femenina afronta su último compromiso de la temporada con el amistoso ante Dinamarca, un combinado al que no han vencido nunca y ante el que pretenden seguir con una racha positiva que dura 430 días y que les ha llevado a no encajar ni un gol en los últimos nueve partidos.

El último de esos nueve partidos fue el de la pasada semana ante Bélgica, a la que vencieron con tres goles de Mariona Caldentey, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, en el estadio de Santo Domingo, en la localidad madrileña de Alcorcón.

Al mismo escenario volverá España para tratar de cerrar la temporada con un nuevo triunfo, en un duelo que puede servir para que algunas de las jóvenes futbolistas que están en la convocatoria tengan sus primeros minutos con la absoluta como las centrocampistas Anna Torrodà (Valencia) y Rosa Márquez (Betis) y la delantera Claudia Pina (Sevilla).

La atacante Amaiur Sarriegi (Real Sociedad), que debutó contra Bélgica en el último amistoso, también espera volver a jugar y disputar su segundo encuentro con la absoluta.

La que no estará seguro es la defensa Leila Quahabi, que ayer abandonó la concentración tras serle detectada una lesión meniscal.

Para preparar este partido, la selección española se ha concentrado en la localidad segoviana de Los Ángeles de San Rafael, sede habitual de trabajo del Atlético de Madrid todas las pretemporadas, para realizar entrenamientos a puerta cerrada y seguir con la preparación para su objetivo oficial más inminente, las eliminatorias clasificatorias hacía el Mundial 2023 de Australia y Nueva Zelanda que comenzarán en septiembre. España está encuadrada en el Grupo B junto con Escocia, Ucrania, Hungría e Islas Feroe.

Uno de los objetivos que tiene la selección es seguir con su racha triunfal desde que, el 11 de marzo de 2020, ganase a Inglaterra en la SheBelives Cup y diera paso a una buena dinámica de resultados que se prolonga desde entonces quince meses, con una clasificación para la Eurocopa 2022 de por medio y con victorias ante potencias como Países Bajos.

Durante estos quince meses, España también ha logrado triunfos destacados como el logrado ante Azerbaiyán (0-13), en la fase de clasificación para el Europeo, y ha completado nueve partidos sin recibir ni un solo gol marcando 47 tantos.

Seguir con esa racha no será fácil puesto que las danesas vienen de ganar a Australia (3-2) y España nunca las ha ganado en ninguna de las doce veces que se han enfrentado desde 1989, con un balance de nueve derrotas y tres empates, el último el 28 de junio de 2013.