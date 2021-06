Elon Musk dice que puso a la venta la última casa que le quedaba

(Bloomberg) -- Elon Musk anunció en Twitter que decidió vender la última casa que posee una semana después de que un informe revelara que, durante varios años, él y otros multimillonarios pagaron pocos impuestos a la renta o no pagaron.

El director ejecutivo de Tesla Inc. dijo en su cuenta de Twitter a principios de este mes que solo tenía una casa en el área de la Bahía de San Francisco que se alquila para eventos, y que si la vendiera, “tendría menos uso, a menos que la comprara una familia numerosa, lo que podría suceder algún día”.

Hace más de un año, Musk, de 49 años, anunció por primera vez que planeaba vender sus casas y la mayoría de sus posesiones como una forma de mitigar las crítica sobre su riqueza. En cuestión de días, puso dos de sus propiedades de California a la venta.

La semana pasada, ProPublica informó que Musk, el director ejecutivo de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, y el presidente de Berkshire Hathaway Inc., Warren Buffett, han pagado pocos impuestos a la renta en relación con sus enormes riquezas, citando datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) sobre las declaraciones de impuestos de miles de los estadounidenses más ricos. Musk no pagó impuestos federales sobre la renta en 2018 y, en 2015 y 2017, pagó menos de US$70.000, según el informe.

Un funcionario del IRS dijo la semana pasada que la divulgación de los datos de multimillonarios, incluido el fundador de Bloomberg LP, Michael Bloomberg, el fundador y propietario mayoritario de Bloomberg LP, la empresa matriz de Bloomberg News, fue remitida a investigadores de la Oficina Federal de Investigaciones.

Tras el informe de ProPublica, Musk tuiteó que seguirá pagando impuestos a la renta en California en proporción al tiempo que esté en el estado, que, según dijo, será significativo. Se mudó a Texas el año pasado y dijo que ahora alquila una casa de aproximadamente US$50.000 en Boca Chica a Space Exploration Technologies Corp., que tiene un sitio de lanzamiento en el área.

