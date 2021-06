El sudafricano Garrick Higgo sorprende con su primera victoria en el PGA Tour

En la imagen el joven sudafricano Garrick Higgo. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Ridgeland (EEUU), 13 jun (EFE).- No llegó con el rotulo de favorito ni tampoco brilló en las primeras rondas, pero el joven sudafricano Garrick Higgo fue paciente para ver como en la cuarta y definitiva consiguió este domingo un registro de 68 golpes (-3) que lo dejaron campeón del torneo Palmetto Championship.

El triunfo fue el primero que consigue Higgo, de 22 años, en el PGA Tour, tras superar en la jornada decisiva al estadounidense Chesson Hadley, que fue líder en las dos rondas anteriores, incluida la tercera, que la tuvo que acabar el domingo por la mañana y llegó a los últimos 18 hoyos como gran favorito.

Lo demostró y tenía todo a su favor hasta el decimoquinto hoyo con dos golpes de ventaja.

Pero todo lo tiró por la borda al hacer bogeys en sus tres últimos hoyos.

Fue entonces cuando Higgo mantuvo su consistencia y paciencia para acumular un registro final de 273 golpes (-11), uno menos que los conseguidos por Hadley (274, -10), que junto a otros cinco jugadores compartió el segundo lugar, entre ellos el veterano venezolano Jhonattan Vegas, que estuvo también en la lucha por el título.

Sin embargo, sería Higgo quien se llevase el gran premio a conseguir 1.314.000 dólares en el que fue su segundo torneo como profesional.

Ahora Higgo tendrá el estatus de PGA Tour hasta la temporada del 2023.

"Es asombroso", dijo Higgo. "Me mantuve paciente toda la semana, sin sentir ningún tipo de presión, sino haciendo mi juego".

Todo lo contrario de lo que le sucedió a Hadley, que protagonizó un final desgarrador, aparentemente en control con -13 y tres hoyos por disputarse.

Pero se metió en un área de desperdicio el 16 y no pudo subir y bajar después de perderse los greens 17 y 18 para regalar la victoria.

Hadley terminó con un 75 golpes (+4) después de abrir 65-66-68 en el recorrido del Congaree Golf Club, de Ridgeland (Carolina del Sur).

Después de un par al concluir los primeros nueve hoyos, Higgo tuvo un águila en el par 5 del 12 y un birdie en el 14 para llegar a (-11), dos tiros por detrás de Hadley. Higgo también salvó el par desde tres metros de distancia en el hoyo 71 después de fallar la calle con sus dos primeros tiros.

Cuando Higgo se acercó a la par el 18, se dirigió a esperar un posible desempate. Resulta que no necesitó las repeticiones adicionales ya que Hadley falló un tiro de tres metros para que el par cayera del lado del joven jugador sudafricano en ascenso y asegurase su primera victoria en el PGA Tour.

El número uno del mundo, el estadounidense Dustin Johnson, hizo una carrera en la parte superior al final de la ronda, y estuvo a un tiro de Hadley tras birdies en los hoyos 10, 12 y 13.

Sus oportunidades terminaron con un triple bogey en el hoyo 16 y entregó tarjeta firmada de 70 (-1) para empatar en el décimo lugar.

Su compatriota Hudson Swafford estuvo cerca de jugar la próxima semana en el Abierto de Estados Unidos.

Una victoria en Congaree Golf Club habría significado un vuelo a campo traviesa a Torrey Pines (California). Él también estuvo cerca y a dos tiros del líder antes de terminar empatado en el cuarto lugar.

Mientras que Vegas, de 36 años, tuvo su mejor clasificación en lo que va de temporada, al entregar tarjeta final de 67 golpes (-4) y llevarse un premio en metálico de 411.233 dólares, además de 154 puntos para la competición de la FedEx Cup.

Vegas hizo un eagle en el hoyo tres, cuatro birdies y cometió dos bogeys, que repartió en ambas mitades de recorrido (hoyos 6 y 16, ambos con el par en 4).

El puertorriqueño Rafael Campos, que fue el otro jugador latinoamericano que compitió el fin de semana de los seis que comenzaron el torneo junto con el español Rafael Cabrera, entregó tarjeta firmada de 72 (+1) para un acumulado de 285 golpes (+1) que lo dejó en solitario en el puesto 56 de la clasificación final.

El torneo en Congaree reemplazó al RBC Canadian Open, que fue cancelado por segundo año consecutivo debido al Covid-19.

La carrera coronó un tramo de golf sin precedentes en el estado de Carolina del Sur, que comenzó en abril con Stewart Cink ganando su tercer título de RBC Heritage en Harbour Town Golf Links y continuó el mes pasado con Phil Mickelson, de 50 años, convirtiéndose en el ganador de mayor edad en el Campeonato del PGA en Kiawah Island.