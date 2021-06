El mexicano O'Ward celebra su segundo triunfo como nuevo líder de la IndyCar

Fotografía cedida por IndyCar donde aparece el piloto mexicano Pato O'Ward celebrando su victoria en el premio NTT P1 (la pole) en Detroit, Michigan (EEUU). EFE/Chris Owens/IndyCar /

Houston (EE.UU.), 13 jun (EFE).- El joven piloto mexicano Pato O'Ward volvió a subir al podio este domingo por segundo día consecutivo en la segunda carrera del Gran Premio de Detroit, pero esta vez para ser el ganador y nuevo flamante líder de la NTT IndyCar Series.

O'Ward, de 22 años, tomó el liderato en puntos con una exhibición al volante de su monoplaza llena de temple de calibre de campeonato, pasando al estadounidense Josef Newgarden con tres vueltas restantes para ganar la segunda carrera del Gran Premio de Detroit, después que en la primera, que se corrió el sábado, acabó tercero.

El piloto mexicano se convirtió en el primer ganador en dos carreras esta temporada en la NTT IndyCar Series después de que las primeras siete carreras se abrieran con diferentes ganadores. También ganó el XPEL 375 el 2 de mayo en Texas Motor Speedway.

Ahora O'Ward tiene 299 puntos, uno más que otro joven talento, el español Alex Palou, que acabó tercero en la carrera al volante de su No. 10 The American Legion Honda, del equipo Chip Ganassi Racing, y tiene 298, mientras que el veterano neozelandés Scott Dixon los sigue con 263 puntos.

Dixon, compañero de equipo de Palou con Chip Ganassi Racing, se tuvo que conformar con el séptimo puesto al concluir la prueba.

O'Ward, que largó decimosexto, se alejó del Hitachi Team Penske Chevrolet No. 2 del bicampeón de la serie Newgarden después del pase decisivo en su Arrow McLaren SP Chevrolet No. 5 y logró la victoria por 6.7595 segundos.

El triunfo conseguido se lo dedicó O'Ward a su compañero de equipo el sueco Felix Rosenqvist, obligado a no participar en esta carrera debido a un fuerte accidente que protagonizó en la primera carrera del sábado, y al antiguo accionista de McLaren Racing, Mansour Ojjeh, quien murió el pasado 6 de junio.

"Hablé con Felix esta mañana y lo importante es que está bien, pero le dije: 'Voy a ganar por ti'", dijo O'Ward. "Entonces, esto es para él y para Mansour".

La carga de O'Ward al frente fue impresionante desde la posición 16 de salida. Pasó a seis autos y saltó al décimo lugar en las primeras cinco vueltas mientras corría con los neumáticos alternativos "rojos" de Firestone.

Pero el carismático O'Ward dejó sus mejores maniobras para el final.

El francés Romain Grosjean se detuvo en el curso con un pequeño incendio en su freno delantero izquierdo en la vuelta 59, lo que provocó la última de las tres advertencias de curso completo en la carrera. En el reinicio de la vuelta 63, O'Ward era quinto detrás de Newgarden, Herta, Palou y Graham Rahal.

Pero O'Ward superó por la parte interior a Rahal en la curva 1 para el cuarto lugar y luego devoró a Palou y Herta por el segundo lugar con maniobras desafiantes, pero limpias, en la misma vuelta.

Todavía tendría que superar el obstáculo de Newgarden mientras vigilaba sus espejos para ver si Herta le presionaba desde atrás. Herta se encerró tratando de pasar a O'Ward por el segundo lugar a tres vueltas del final, poniendo fin a sus posibilidades de victoria.

O'Ward luego superó a Newgarden en la curva 7 en la vuelta 68 para tomar el liderato y se fue a la gloria. Newgarden lideró 67 de las primeras 70 vueltas, con O'Ward marcando el ritmo de los últimos tres viajes alrededor del circuito urbano temporal de 14 vueltas y 3,781 kilómetros.

"Venía como un tren de carga", admitió Newgarden, que había sido el ganador de la pole. "¿Qué vas a hacer? Simplemente no pude hacer nada. Tenía tanto patinaje de ruedas. Mis neumáticos traseros fueron asesinados a tiros en las últimas 10 vueltas. Solo intento ser agresivo y los reinicios no te ayudan. Nada de eso jugó a nuestro favor, especialmente la primera advertencia".

Pero sobre todo no contaban con la magistral carrera que protagonizó O'Ward, que llegará a la próxima, el Gran Premio del Grupo REV, presentado por AMR el domingo 20 de junio en Road America en Elkhart Lake, Wisconsin, como el nuevo líder a batir y también el gran centro de atención dentro de la IndyCar.

Rubén Mantilla