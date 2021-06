El BCIE dará fondos a El Salvador para asistencia técnica para uso de bitcóin

Fotografía de archivo del presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi. EFE/Javier Liaño/Archivo

San Salvador, 14 jun (EFE).- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) brindará a El Salvador un financiamiento para la contratación de un equipo de consultores de "muy alto nivel" para la elaboración del marco normativo que regirá la Ley Bitcóin.

Así lo aseguró este lunes en una conferencia de prensa virtual el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi.

"El BCIE va a acompañar al Gobierno de El Salvador en este cambio de política y nos sentimos muy orgullosos de ser la primera institución financiera a la cual el Gobierno se acercó para buscar acompañamiento a este proceso transformativo", dijo Mossi.

El presidente ejecutivo del BCIE subrayó que los fondos son "exclusivamente" para proveer un equipo técnico de "primer nivel para evaluar riesgos, la regulación, educación financiera, planes de inversión, etc".

"El equipo estará liderado por nuestro gerente financiero y estará trabajando mano a mano con el Ministro de Hacienda y con el Banco Central de Reserva (BCR) para asegurarnos que esta política sea implementada de manera exitosa y que sea de beneficio para el todo el pueblo salvadoreño", enfatizó.

Mossi añadió que "la adopción del bitcóin va a requerir de muchas adaptaciones de marco regulatorio (...) y como en toda política siempre hay un riesgo y el análisis que se va hacer es cómo se minimiza ese riesgo de manera que El Salvador no pierda".

NO HAY SOLICITUD PARA FINANCIAR FEDEICOMISO

El presidente del BCIE aseguró que la entidad financiera no ha recibido ninguna solicitud de parte del Gobierno salvadoreño para financiar un fideicomiso para alimentar una billetera digital que supuestamente adoptará el Ejecutivo.

"No hemos recibido ninguna solicitud del Gobierno de El Salvador de apoyo a ese fideicomiso", apuntó.

La ley establece, sin precisar ningún monto, la creación de un fideicomiso y, según dijo el presidente Nayib Bukele la noche del martes, este sería de 150 millones de dólares.

Este sería manejado por el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) y alimentaría la billetera digital gubernamental.

Esta billetera sería desarrollada por los mismos creadores de la aplicación Strike, sin que se conozca si esto implicaría algún costo para el Gobierno o si se realizó un proceso de licitación con más interesados.

De acuerdo con reportes de la prensa local, Bukele explicó en un espacio de discusión en Twitter que el Gobierno tendría una billetera digital propia en la que los comerciantes podrán cambiar los bitcoins que reciban por dólares.

La Ley Bitcóin, que ya fue publicada en el Diario Oficial tras para recibir la firma del presidente Bukele, convierte a El Salvador en el primer país del mundo en darle curso legal a la criptomoneda.

La normativa, que apenas contiene 16 artículos, ha generado opiniones encontradas, principalmente por la falta de información de la forma en la que se ejecutará y el riesgo que el país se convierta en un paraíso fiscal que propicie el lavado de dinero y la evasión fiscal.