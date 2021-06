EEUU.- Una manifestante muerta y tres heridos tras embestir un coche contra una protesta contra la brutalidad policial

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Una mujer ha muerto y tres personas más han resultado heridas tras ser atropelladas intencionadamente durante una manifestación contar la brutalidad policial en Mineápolis, donde el año pasado murió el afroamericano George Floyd durante una detención policial.



La Policía de Mineápolis ha confirmado el fallecimiento de la mujer herida a través de un mensaje publicado en Twitter. El conductor ha sido detenido y se encuentra bajo custodia tras ser atendido en un hospital de la zona. La Policía no ha confirmado el motivo del ataque.



Todo comenzó a las 23.39 del domingo cuando el conductor de un coche embistió contra los manifestantes concentrados en el centro de la ciudad para protestar por la muerte de Winston Boogie Smith Jr., un afroamericano de 32 años padre de tres hijos tiroteado por agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos el pasado 3 de junio.



Tras el atropello intervinieron varias personas, sacaron al conductor del coche y lo retuvieron hasta que fue detenido por la Policía. La investigación preliminar apunta a que el sospechoso consumió alcohol o drogas, lo que habría contribuido al incidente.



"Jamás había visto nada tan horrendo", ha explicado un testigo, Zachery James, de 28 años, en declaraciones a 'The New York Times'.



La muerte de Smith ha provocado manifestaciones y vigilias en Mineápolis pidiendo más transparencia en la investigación que han derivado en ocasiones en saqueos y asaltos a comercios, según la Policía.



Esta muerte se suma a la de Floyd y a la de Daunte Wright, un joven de 20 años que murió también durante una intervención policial. Estas muertes provocaron una ola de protestas contar la violencia policial y contra el racismo.



Smith murió durante una operación para detenerlo por delitos relacionados con el uso de armas de fuego y la Policía asegura que el sospechoso abrió fuego durante el encuentro. La familia cuestiona esta versión y asegura que había cambiado.



Una mujer que acompañaba a Smith ha declarado que jamás lo vio con un arma ni sabía que llevara arma alguna en el coche en el que falleció. La Policía asegura que no hay ninguna grabación del incidente de cámaras corporales de los agentes.