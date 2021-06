Ciencia.-Más señales de inestabilidad desde un glaciar gigante en la Antártida

14-06-2021 El glaciar Pine Island termina en una plataforma de hielo que flota en el mar de Amundsen. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD DE WASHINGTON



La plataforma de hielo del glaciar Pine Island perdió aproximadamente una quinta parte de su área total entre 2017 y 2020, en tres colapsos, al tiempo que el glaciar se aceleró en un 12%.



El resto de la plataforma de hielo, dicen los autores de un nuevo estudio de la Universidad de Washington y del British Antarctic Survey publicado en la revista 'Science Advances', podría desaparecer mucho antes de lo que habían sugerido estudios anteriores.



Durante décadas, la plataforma de hielo que ayuda a contener uno de los glaciares de más rápido movimiento de la Antártida se ha ido adelgazando gradualmente. El análisis de las imágenes de satélite revela un proceso más dramático en los últimos años: Entre 2017 y 2020, grandes icebergs en el borde de la plataforma de hielo se desprendieron y el glaciar se aceleró.



Dado que las plataformas de hielo flotantes ayudan a contener la mayor masa de tierra del glaciar, la reciente aceleración debida al debilitamiento del borde podría acortar el plazo para el eventual colapso del glaciar Pine Island en el mar.



"Es posible que no podamos permitirnos el lujo de esperar a que los cambios en Pine Island sean lentos; en realidad, las cosas podrían ir mucho más rápido de lo esperado -alerta en un comunicado el autor principal, Ian Joughin, glaciólogo del Laboratorio de Física Aplicada de la UW--. Los procesos que habíamos estado estudiando en esta región estaban conduciendo a un colapso irreversible, pero a un ritmo bastante medido. Las cosas podrían ser mucho más abruptas si perdemos el resto de esa plataforma de hielo".



El glaciar Pine Island contiene aproximadamente 180 billones de toneladas de hielo, lo que equivale a 0,5 metros de aumento del nivel del mar a nivel mundial. Ya es responsable de gran parte de la contribución de la Antártida al aumento del nivel del mar, causando alrededor de un sexto de milímetro de aumento del nivel del mar cada año, o alrededor de dos tercios de una pulgada por siglo, una tasa que se espera que aumente.



Si este glaciar y el vecino Thwaites se aceleran y se adentran por completo en el océano, liberando su dominio sobre la mayor capa de hielo de la Antártida Occidental, los mares mundiales podrían subir varios metros en los próximos siglos.



Estos glaciares han atraído la atención en las últimas décadas a medida que sus plataformas de hielo se adelgazaban porque las corrientes oceánicas más cálidas derretían la parte inferior del hielo. Desde la década de 1990 hasta 2009, el movimiento del glaciar Pine Island hacia el mar se aceleró de 2,5 kilómetros por año a 4 kilómetros por año. A continuación, la velocidad del glaciar se estabilizó durante casi una década.



Los resultados muestran que lo que ha ocurrido más recientemente es un proceso diferente, dijo Joughin, relacionado con las fuerzas internas del glaciar.



Entre 2017 y 2020, la plataforma de hielo de Pine Island perdió una quinta parte de su superficie en unas dramáticas rupturas que fueron captadas por los satélites Copernicus Sentinel-1, operados por la Agencia Espacial Europea en nombre de la Unión Europea. Los investigadores analizaron imágenes de enero de 2015 a marzo de 2020 y descubrieron que los recientes cambios en la plataforma de hielo no fueron causados por procesos directamente relacionados con el deshielo del océano.



"La plataforma de hielo parece estar desgarrándose debido a la aceleración del glaciar en la última década o dos", explica Joughin.



Dos puntos de la superficie del glaciar que fueron analizados en el trabajo se aceleraron un 12% entre 2017 y 2020. Los autores utilizaron un modelo de flujo de hielo desarrollado en la UW para confirmar que la pérdida de la plataforma de hielo causó el aceleramiento observado.



"Los cambios recientes en la velocidad no se deben a un adelgazamiento impulsado por el deshielo; en cambio, se deben a la pérdida de la parte exterior de la plataforma de hielo --señala Joughin--. El aumento de velocidad del glaciar no es catastrófico en este momento. Pero si el resto de esa plataforma de hielo se rompe y desaparece, este glaciar podría acelerarse bastante".



No está claro si la plataforma seguirá desmoronándose. Otros factores, como la inclinación del terreno bajo el borde de retroceso del glaciar, entrarán en juego, advierte Joughin. Pero los resultados cambian el calendario de cuándo podría desaparecer la plataforma de hielo de Pine Island y la rapidez con la que el glaciar podría desplazarse, aumentando su contribución a la subida del mar.



"La pérdida de la plataforma de hielo de Pine Island ahora parece que podría producirse en la próxima década o dos, a diferencia del cambio subsuperficial impulsado por el deshielo que se produce a lo largo de 100 o más años --apunta el coautor Pierre Dutrieux, físico oceánico del British Antarctic Survey--. Así que es un cambio potencialmente mucho más rápido y abrupto".



La plataforma de hielo de Pine Island es importante porque ayuda a contener este glaciar relativamente inestable de la Antártida Occidental, del mismo modo que los contrafuertes curvos de la catedral de Notre Dame sostienen la masa de la catedral. Una vez eliminados esos contrafuertes, el glaciar de movimiento lento puede fluir más rápidamente hacia el océano, contribuyendo a la subida de los mares.



"Los registros de sedimentos delante y debajo de la plataforma de hielo de Pine Island indican que el frente del glaciar ha permanecido relativamente estable durante unos cuantos miles de años --señala Dutrieux--. El avance y las rupturas regulares se produjeron aproximadamente en el mismo lugar hasta 2017, y luego empeoraron sucesivamente cada año hasta 2020".