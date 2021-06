China denuncia declaración del G7 e insta al grupo a dejar de difamar al país

FOTO DE ARCHIVO: La bandera nacional china se ve en Pekín, China, el 29 de abril de 2020. REUTERS/Thomas Peter

PEKÍN, 14 jun (Reuters) - China denunció el lunes una declaración conjunta de los líderes del Grupo de los Siete que había regañado a Pekín por una serie de cuestiones como una grave injerencia en los asuntos internos del país, e instó a la agrupación a dejar de difamar a China.

El domingo, los líderes del G7 criticaron a China por los derechos humanos en la región de mayoría musulmana de Xinjiang, pidieron a Hong Kong que mantenga un alto grado de autonomía y subrayaron la importancia de la paz y la estabilidad en todo el Estrecho de Taiwán, todos temas muy sensibles para Pekín.

La embajada de China en Londres dijo que estaba muy insatisfecha y que se oponía decididamente a las menciones de Xinjiang, Hong Kong y Taiwán, que distorsionaban los hechos y exponían las "intenciones siniestras de unos pocos países como Estados Unidos".

Con la pandemia de COVID-19 aún en marcha y la economía global inactiva, la comunidad internacional necesita la unidad y cooperación de todos los países en lugar de políticas de "camarillas" de poder que siembran la división, según agregó.

China es un país amante de la paz que aboga por la cooperación, pero también tiene sus límites, dijo la embajada.

"No se debe interferir en los asuntos internos de China, no se debe difamar la reputación de China y no se deben violar los intereses de China", agregó.

"Defenderemos resueltamente nuestra soberanía nacional, seguridad e intereses de desarrollo, y lucharemos resueltamente contra todo tipo de injusticias e infracciones impuestas a China".

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que la declaración del domingo del G7 fue un avance significativo para el grupo, ya que los líderes se manifestaron en torno a la necesidad de "contrarrestar y competir" con China en desafíos que van desde salvaguardar la democracia hasta la carrera tecnológica.

La embajada de China dijo que el G7 debería hacer más para promover la cooperación internacional en lugar de crear artificialmente confrontación y fricción.

"Instamos a Estados Unidos y otros miembros del G7 a respetar los hechos, comprender la situación, dejar de difamar a China, dejar de interferir en los asuntos internos de China y dejar de dañar los intereses de China".

La embajada también dijo que el trabajo para analizar los orígenes de la pandemia COVID-19 no debe politizarse, después de que el G7, en la misma declaración, exigiera una investigación exhaustiva de los orígenes del coronavirus en China.

(Reporte de la redacción de Pekín; Escrito por Ben Blanchard; Editado por Christopher Cushing y Lincoln Feast, traducido por Tomás Cobos)