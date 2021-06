Chile.- Piñera arremete contra el precandidato comunista y dice que tiene "muy mala comprensión de la democracia"

20-12-2020 El presidente de Chile, Sebastián Piñera POLITICA SUDAMÉRICA CHILE AGENCIA UNO



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha arremetido contra el precandidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, y ha señalado que tiene "muy mala comprensión de la democracia", después de que este pidiera un "estatuto de garantía" a la democracia y al Ejército.



"Esas palabras reflejan una muy mala comprensión de la democracia y de nuestro Estado de Derecho", ha indicado Piñera, antes de subrayar que las Fuerzas Armadas chilenas son "obedientes, jerárquicas y no deliberantes". "Por lo tanto, pedirles estatutos de garantía es no comprender el rol de las Fuerzas Armadas en democracia", ha agregado.



Asimismo, ha pedido "cuidar" la democracia de Chile "entre todos", especialmente "los que aspiran a ejercer cargos de alta magistratura". "Yo creo que muchas de las palabras del sector que apoya a ese candidato no ayudan en nada a fortalecer nuestra democracia, seamos consecuentes", ha remachado.



Ante las críticas --vertidas desde el Gobierno y la oposición--, Jadue ha matizado su idea y ha asegurado que "no es necesario firmar ningún tipo de compromiso", según ha recogido Radio Cooperativa.



De forma paralela, ha acusado a Piñera de ser él el que tiene problemas con respetar la democracia. "Creo que el presidente está acusado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por precisamente no defender y no respetar la democracia", ha dicho.