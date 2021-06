Chad.- Chad desvela el comité encargado de seleccionar a los miembros el Parlamento de transición

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Chad han anunciado la composición del comité que estará encargado de seleccionar a los miembros del Consejo Nacional de Transición (CNT), el organismo que ejercerá las funciones de Parlamento durante el periodo de transición abierto tras la muerte en abril del entonces presidente, Idriss Déby, en combates con los rebeldes.



La composición del comité, integrado por ocho hombres y tres mujeres, ha sido anunciada a través de un decreto que recoge que Djimadoum, un antiguo aliado de Déby y actual vicepresidente del Consejo Militar de Transición (CMT), será el presidente del organismo.



Entre los integrantes figuran varias personas cercanas al actual líder del CMT --nombre de la junta creada en el país, encabezada por Mahamat Idriss Déby, hijo del fallecido presidente--, así como figuras de la oposición, entre ellas Célestin Topona, según ha informado el portal chadiano de noticias Alwihda.



El Ejército anunció la creación del CMT, la disolución del Gobierno y el Parlamento y el inicio de una transición de 18 meses tras el anuncio de la muerte de Déby. Posteriormente, publicó la 'hoja de transición', que da amplios poderes al hijo del exmandatario, en medio de las denuncias de la oposición, que ha hablado de "golpe de Estado institucional".



El líder del CMT prometió a finales de mayo que no busca "eternizarse en el poder" y apostó por un diálogo inclusivo para solucionar la crisis. "Me gustaría reiterar firmemente que el CMT no está aquí para confiscar el poder ni para eternizarse", sostuvo Mahamat Idriss Déby.



La muerte de Déby --quien copaba el poder desde 1990, tras encabezar un golpe de Estado que derrocó al dictador Hissène Habré-- en plena ofensiva del rebelde Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT) supone un duro golpe para la estabilidad del país y de la región, debido a la importancia del país en la lucha contra el terrorismo internacional en el Sahel y la cuenca del lago Chad.



El grupo rebelde lanzó una ofensiva desde sus bases en Libia durante la jornada del 11 de abril, en plena votación en las últimas presidenciales, en las que Déby obtuvo un sexto mandato. Los resultados fueron anunciados horas antes de que se confirmara su muerte por heridas sufridas en el frente, donde había ido para supervisar la ofensiva contra el FACT.