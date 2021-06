César Farías: "tenemos la aspiración de pasar de fase"

El entrenador de Bolivia, el venezolano Cesar Farias. EFE/Alberto Valdés POOL/Archivo

Goiania (Brasil), 13 jun (EFE).- El seleccionador de Bolivia, César Farías, manifestó este domingo que su equipo mantiene el objetivo de pasar de fase en la Copa América de Brasil y que aguarda "un partido duro" en su debut con Paraguay en medio de algunas bajas por casos de la covid-19 en la delegación.

"Creemos firmemente en cada uno de nuestros jugadores, con los que estén disponibles tenemos la aspiración de pasar de fase, ese es el objetivo", aseguró el estratega venezolano de la Verde en una rueda de prensa en Goiania.

Farías no ahondó en detalles sobre los casos positivos en su plantel a pesar de que algunos medios bolivianos han manifestado que se trata del defensa Luis Haquín, el centrocampista Henry Vaca y su goleador histórico y capitán Marcelo Martins Moreno, algo que no ha sido confirmado.

El pasado sábado, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) comunicó sobre cuatro casos positivos por la covid-19 en la delegación boliviana, tres futbolistas y un integrante del cuerpo técnico, por lo que se siguieron los procedimientos en este tipo de situaciones sin dar más detalles.

De confirmarse esas ausencias, Farías se vería obligado a hacer modificaciones en parte de la columna vertebral de su equipo, que sentiría principalmente una posible ausencia de Martins Moreno que llega como goleador de las clasificatorias para el Mundial de Catar 2022 con cinco goles.

Sobre el debut ante Paraguay, Farías anticipó un duelo "duro" ante una selección que ya conoce puesto que se enfrentaron este año por las eliminatorias y que ahora la tarea será "sorprender al rival".

"Vamos a jugar jugada a jugada y vamos a estar preparados para tratar de tener la pelota, para tratar de contrarrestarlos y producir ocasiones de gol", remarcó el timonel de la Verde.

Farías consideró que la competición en la Copa América será diferente a las clasificatorias ya que en este caso no hay localías puesto que la mayoría de los duelos se juegan en terreno neutral pero que es importante "seguir manteniendo la mística" de los partidos anteriores.

Justamente, Bolivia llega al torneo con el ánimo que representó ganar en La Paz a Venezuela y empatar a domicilio a Chile, en las dos últimas jornadas de la eliminatoria mundialista.

Los jugadores de la Verde realizaron este domingo por la mañana su último entrenamiento en el estadio Antonio Accioly de Goiania y por la tarde hicieron el reconocimiento del terreno del olímpico Pedro Ludovico Texeira de Goiania, sede del juego ante Paraguay.

Bolivia debuta este lunes ante Paraguay por el grupo B de la Copa América que también está integrado por Argentina, Chile y Uruguay.