Gianluigi Buffon. EFE/EPA/ESTELA SILVA/Archivo

Roma, 14 jun (EFE).- El portero italiano Gianluigi Buffon, de 43 años, informó este lunes de que ha decidido seguir jugando al menos un año más y está analizando varias opciones, tanto en Italia como en el extranjero.

"Estaba a punto de triunfar la idea de retirarme, pero ahora estoy seguro de que seguiré jugando, porque me siento fuerte. El aprecio de mis compañeros me hace entender que debo seguir", afirmó Buffon al margen de la presentación de su academia de porteros, la "B1".

A sus 43 años, Buffon disputó las últimas dos temporadas en el Juventus Turín, pero anunció su adiós al club juventino al acabar la recién concluida campaña.

Cuenta con propuestas del Parma, el club en el que empezó a jugar y desde donde pasó al Juventus Turín en lo que entonces era el traspaso más caro de la historia en el 'calcio', y también de importantes clubes internacionales.

"Tengo muchas propuestas en la mesa, que tocan aspectos distintos. Hay equipos que juegan la Liga de Campeones y que me ofrecen un puesto de titular, otros que quieren ganarla, pero me quieren como segundo y yo eso solo lo haría en el Juventus", explicó Buffon.

"Luego cuento con una opción que representaría volver al comienzo, estimula mis sentimientos y me motiva para hacerlo bien. En tres o cuatro días voy a decidir", agregó, al referirse al Parma, club que descendió a la Serie B en la última temporada.

A la espera de conocer su futuro, Buffon seguirá jugando hasta al menos los 44 años.