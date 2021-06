Bucks mantienen protagonismo ganador, Suns barren a Nuggets y son finalistas

El jugador de los Brooklyn Nets Blake Griffin (d) impulsa el centro de los Milwaukee Bucks Brook Lopez (i) durante la semifinal de la Conferencia Este de la NBA entre los Brooklyn Nets y los Milwaukee Bucks en Fiserv Forum en Milwaukee, Wisconsin, EE. UU. EFE / EPA / TANNEN MAURY

Houston (EEUU), 13 jun (EFE).- El gran juego ofensivo encabezado por el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo y la mejor defensa permitió este domingo a los Milwaukee Bucks mantener el protagonismo ganador en el cuarto partido de las semifinales de la Conferencia Este ante los Brooklyn Nets que ahora están empatadas (2-2).

Mientras que los Phoenix Suns repitieron su exhibición perfecta de un baloncesto completo y volvieron a vencer a los Denver Nuggets en el cuarto partido para barrer (4-0) la serie al mejor de siete y convertirse en los primeros finalistas de los playoffs y de la Conferencia Oeste, donde tendrán de rival al ganador de la que protagonizan los Utah Jazz y Los Angeles Clippers (2-1).

Antetokounmpo reivindicó su condición de ser dos veces consecutivas premio de Jugador Más Valioso (MVP) y les ayudó a ganar por 107-96 a los Nets en el cuarto partido y el quinto se jugará el martes por la noche en el Barclays Center de Brooklyn (Nueva York), donde los Nets podrían tener que disputarlo sin dos de sus "Big Three".

Porque los Nets este domingo no solo perdieron el partido sino también al base All-Star Kyrie Irving, quien sufrió un esguince de tobillo derecho.

Antetokounmpo se encargó de aportar un doble-doble de 34 puntos, 12 rebotes y tres asistencias que dejó sin opción a los hombres altos que lo marcaron y los Bucks estuvieron siempre en control de las acciones para conseguir superar la desventaja de 0-2 con la que habían llegado a Milwaukee desde Nueva York.

Junto a Antetokounmpo, el alero Khris Middleton, que ha encontrado su mejor nivel de juego, fue decisivo en al ataque de los Bucks.

El equipo de Milwaukee logró más equilibrio el domingo después de alcanzar una victoria llena de suspense por 86-83 en el tercer partido de la eliminatoria.

Middleton y Antetokounmpo se combinaron para 68 puntos, el 79% de la producción anotadora de los Bucks. Eso marcó el porcentaje más alto de puntos de un equipo que un dúo había combinado para anotar en cualquier partido de playoffs de la NBA.

El alero titular de los Bucks acabó con 19 puntos, ocho asistencias, cuatro rebotes y dos recuperaciones de balón.

Mientras que el base Jrue Holiday llegó a los 14 tantos y el ala-pívot P.J. Tucker aportó 13 -su mejor partido en lo que van de playoffs- y escolta-alero Bryn Forbes encestó otros 10 puntos con los Bucks.

La actuación de 13 puntos de Tucker se produjo después de que anotó un total de nueve tantos en los primeros tres partidos de esta serie.

Los Bucks anotaron 16 de 47 intentos de triples después de ir 20 de 88 desde fuera del perímetro en los primeros tres partidos de esta serie.

Mientras que los Nets están envueltos en la preocupación inmediata de ver que grado de gravedad acarrea la lesión de Irving y como evoluciona el escolta estrella James Harden, que se perdió el cuarto partido consecutivo al sufrir una contractura muscular que la ha impedido también competir.

James, nueve veces All-Star y MVP de 2018, no ha jugado desde el primer minuto del primer partido debido a una tensión en el tendón de la corva derecho.

Irving se lesionó a mitad del segundo cuarto y no regresó, lo que dejó a los Nets sin el líder en la dirección del equipo.

La ausencia de James e Irving pone aún más presión sobre el alero Kevin Durant, quien ha llevado a los Nets esta serie y acabó como el líder al aportar un doble-doble de 28 puntos y 13 rebotes.

El otro jugador de los Nets que pudo superar la barrera de los 10 puntos fue Irving que anotó 11, capturó cinco rebotes y dio dos asistencias antes de abandonar el campo.

Si en el duelo entre los Bucks y los Nets se da una lucha cerrada nada de eso ocurrió en la eliminatoria entre los Suns y los Nuggets después que el equipo de Phoenix dominó de nuevo en el cuarto partido que ganaron de visitantes por 118-125 a Denver y completaron la barrida de 4-0 y aseguraron el pase a las finales de la Conferencia Oeste por primera vez desde la temporada del 2009-2010.

Una vez más, la figura del veterano base Chris Paul brilló de manera especial al convertirse en el líder indiscutible del equipo y de partido al conseguir 37 puntos, con 14 de 19 tiros de campo y 9 de 9 desde la línea de personal, además de repartir siete asistencias.

Junto a Paul, el escolta hispano también dominó a la defensa de Denver al aportar un doble-doble de 34 puntos, 11 rebotes y cuatro asistencias y también anotó 10 de 11 tiros de personal.

Otros dos titulares mas, el alero Mikal Bridges y el pívot jamaiquino Deandre Ayton acabaron con 14 y 12 tantos, respectivamente, para completar la lista de los cuatro jugadores de los Suns que tuvieron números de dos dígitos.

Mientras que los Nuggets esta vez tuvieron al alero Will Barton como su líder encestador al conseguir 25 puntos, su mejor marca en los playoffs esta temporada, pero sin que pudiese ser factor ganador, ni pudiese evitar la eliminación del equipo de Denver.

Como tampoco lo fue el doble-doble del pívot serbio Nikola Jokic, el actual Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, que acabó con un doble-doble de 22 puntos, 11 rebotes y cuatro asistencias.

Sonia Salazar