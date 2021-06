Braithwaite: "Fue una experiencia horrible"

EFE/EPA/Liselotte Sabroe

Copenhague, 14 jun (EFE).- El delantero del Barcelona Martin Braithwaite calificó de "horrible" lo ocurrido el sábado durante el Dinamarca-Finlandia de la Eurocopa, cuando Christian Eriksen sufrió un desvanecimiento y tuvo que ser hospitalizado de urgencia.

"Todavía me siento afectado por la situación, pero lo más importante es que Christian se encuentra mejor y por eso yo también estoy mejor. Su salud es lo más importante. Fue una experiencia horrible", dijo Braithwaite en rueda de prensa en la concentración danesa en Helsingør, al norte de Copenhague.

Para Braithwaite significó "mucho" poder hablar con Eriksen ayer por videollamada y comprobar que el jugador del Inter se encuentra mejor.

"Tenía algunas imágenes de lo ocurrido el sábado que quería sacar de mi cabeza", afirmó en la primera comparecencia de los jugadores daneses tras el percance sufrido por Eriksen.

El delantero danés no supo cómo explicar la decisión de sus compañeros de formar un círculo en torno a Eriksen para protegerlo de las cámaras mientras los médicos intentaban reanimarlo.

"Es difícil decir cómo empezó todo, fue como si las cosas ocurrieran de forma natural. Comprendimos que teníamos que ocuparnos de Christian e intentamos hacerlo lo mejor que pudimos", dijo.

Braithwaite se mostró "orgulloso" por la reacción del equipo, que calificó de "único", y agradeció el apoyo recibido.

Según han explicado los responsables de la selección, la UEFA les planteó dos opciones, una vez sabido que Eriksen estaba mejor: o reanudar el partido ese día o hacerlo el domingo al mediodía. Los jugadores eligieron la primera, aunque el seleccionador, Kasper Hjulmand, ha criticado que les presentaran solo esas posibilidades.

"No recuerdo muy bien cómo fue, mis pensamientos estaban en otra parte. No era el mejor momento para jugar un partido", confesó el delantero del Barcelona sobre sus sensaciones al volver al césped hora y media después.

Braithwaite admitió que tenía ganas de volver a entrenarse hoy de cara al partido del jueves frente a Bélgica y "desconectar", porque sentado en la habitación "se te pasan muchas cosas por la cabeza".