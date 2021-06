Bolivia.- El opositor Carlos Mesa adelanta que apoyará un juicio contra Áñez por "violación de los DDHH o corrupción"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, ha asegurado que apoyará en la Asamblea Nacional cualquier proceso legal que se celebre en contra de Jeanine Áñez si los cargos por los que se la juzga están relacionados con la violación de los Derechos Humanos o la corrupción contra, pero no así por golpe de Estado.



Mesa considera que la investigación que están llevando a cabo las actuales autoridades bolivianas sobre el golpe de Estado que se habría cometido en 2019 al no reconocer la victoria de Evo Morales en las elecciones, no son más que una forma "de tapar el fraude" que el expresidente habría cometido durante aquellos comicios.



"El señor Morales quiere ser candidato a la Presidencia en 2025 y quiere llegar a ese momento sin el estigma del delito que cometió. No hay otra razón, está tratando de minimizar el fraude, de tapar el fraude con la invención vergonzosa de un supuesto golpe de Estado", ha dicho Mesa en una entrevista para el diario boliviano 'Los Tiempos'.



Mesa, presidente de Bolivia entre 2003 y 2005, ha manifestado sentirse "víctima de un gigantesco fraude" y ha criticado que después de que le hayan "escamotado la segunda vuelta" en aquellas elecciones de 2019, ahora le acusen "de una ficción, de una mentira, de una falacia como es armar un 'golpe de Estado'".



"Yo llamé a la movilización pacífica y democrática (...). Convocamos a los partidos políticos para denunciar que había un fraude. Llevamos adelante varias iniciativas, todas pacíficas y democráticas. Ni militantes de CC, ni yo mismo planteamos nunca una resistencia violenta", ha defendido.



"La acusación de terrorismo, sedición y conspiración carece del más mínimo fundamento. Terrorismo implica el uso de armas en contra del orden establecido. En qué momento nos levantamos violentamente con armas en contra del Estado", ha dicho.



No obstante, ha avanzado que si apoyará cualquier proceso legal contra Áñez si es "por violación a los Derechos Humanos o por corrupción", siempre y cuando "esté fundamentado y adecuadamente documentado".



"Nosotros lo vamos a viabilizar porque no tiene nada que ver con la falsa teoría del 'golpe de Estado'", ha dicho Mesa, quien ha valorado que estos juicios de responsabilidad Morales por corrupción y violación a los Derechos Humanos deberían también aplicarse a Morales.



Áñez esta presa de manera preventiva en una cárcel de La Paz desde el pasado mes de marzo, después de que fuera detenida en el marco de una investigación en su contra por varios delitos, entre ellos el de sedición, terrorismo y conspiración dentro del conocido como caso 'Golpe de Estado'.