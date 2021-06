Atacan con un dron una base militar irquí en el aeropuerto de Bagdad

Vehículos del Ejército iraquí patrullan por la carretera que conduce al aeropuerto de Bagdad. EFE/Basel Rasol/Archivo

Bagdad, 14 jun (EFE).- Una base militar iraquí ubicada en el aeropuerto internacional de Bagdad sufrió este lunes un ataque con un dron que no causó víctimas ni daños de consideración, informó una fuente de la Policía de la capital iraquí.

Según el informante, un mayor de la fuerza de seguridad de Bagdad que pidió el anonimato, el avión no tripulado lanzó un número no precisado de bombas que impactaron en el muro exterior del complejo.

El lanzamiento de cohetes y drones contra bases militares se han vuelto habituales en Irak en los últimos meses aunque, a diferencia de esta última agresión, suelen tener como objetivos aquellas con presencia estadounidense.

De hecho, el pasado 6 de junio cayó un cohete en las cercanías de unas instalaciones militares del país norteamericanos anexas al aeropuerto de Bagdad sin provocar daños personales ni materiales.

Este tipo de acciones contra la presencia militar estadounidense en Irak se multiplicaron a raíz del asesinato en Bagdad a principios de 2020 del general de la Guardia Revolucionaria iraní Qasem Soleimani en un bombardeo selectivo de Estados Unidos y han sido particularmente intensas en las últimas semanas.

Aunque habitualmente no son reivindicadas, Washington las atribuye a milicias iraquíes respaldadas por Irán, que exigen la retirada de las tropas de Estados Unidos del país.