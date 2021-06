Argentina.- Argentina no aprovecha una genialidad de Messi y empate ante Chile en su debut en la Copa América

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



La selección de Argentina comenzó su andadura en la Copa América 2021 con un empate a un gol ante Chile tras un partido donde gozó de las mejores ocasiones, pero en el que pagó caro su mala salida tras el descanso, lo que aprovechó su rival para igualar la genialidad de Leo Messi.



La bicampeona del mundo no pudo sumar los tres puntos en su debut en el torneo sudamericano, volviendo a tropezar como hace unos días, contra el combinado chileno, con el que también empató a un tanto en las Eliminatorias Sudamericanas. Esta igualada es la tercera seguida de los de Lionel Scaloni tras la sumada la semana pasada ante Colombia.



Tras el homenaje a la figura del fallecido Diego Armando Maradona en el Nilton Santos de Río de Janeiro, que ofreció un mal estado que dificultó las cosas a ambos, fue Chile la que intentó hacerse con el dominio, pero las oportunidades fueron para los argentinos.



Leo Messi, Lautaro Martínez y, sobre todo Nico González, que gozó de tres buenas ocasiones, dieron los primeros avisos serios a la 'Roja', pero la falta de tino y Claudio Bravo lo impidieron. Un remate de Meneses fue la mejor opción de Chile rozando la media hora.



Y pasado el minuto 30 fue cuando emergió la figura del '10' para adelantar a Argentina. El delantero del FC Barcelona dibujó un preciso golpeo a la red de Bravo en una falta directa tras una falta de Pulgar sobre Lo Celso, en lo que fue un golazo.



La albiceleste mantuvo su ventaja al descanso, pero el paso por vestuarios no le sentó demasiado bien y le dejó de nuevo el mando a Chile, que encontró el empate pronto tras un penalti de Tagliafico a Arturo Vidal decretado mediante el VAR. El centrocampista del Inter se topó con Martínez en la pena máxima, pero Vargas estuvo atento para enviar el rechace dentro e igualar las cosas.



Los de Scaloni acusaron el empate y les costó volver a entrar en el partido, mientras que su rival no tomó tampoco demasiados riesgos. Messi asumió la responsabilidad en el tramo final, pero sus compañeros continuaron con el punto de mira desviado y el marcador no se movió.