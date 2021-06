Análisis: Le guste o no, Chris Paul es el favorito

Parece que Chris Paul disfruta de la noción de ser subestimado.

Es por esto que, después de que los Suns de Phoenix barrieron las semifinales de la Conferencia Oeste para asegurar su lugar entre los mejores cuatro de la NBA, habló de cómo fue descartado hace un par de temporadsa. Es por lo mismo que discutió el haber pasado dos años en el equipo juvenil en la secundaria. Como, en sus palabras, “no necesariamente debía estar aquí”.

Es un bonito discurso. Pero esa no es la realidad.

El hecho es que Paul y los Suns están justo donde deberían estar. Sigue siendo un jugador de élite en lo que hace. Ha ayudado a los Suns a alcanzar un nivel que pocos creían podrían lograr en su primer año. Enfrentarán en las Finales del Oeste al Jazz de Utah o a los Clippers de Los Ángeles a partir de la próxima semana. Y no son pocos los que elgirán a Phoenix para llegar a la Final de la NBA.

“Siempre he tenido que trabajar y me gusta esa mentalidad y siempre he sido así y seguiré así”, dijo Paul. “Si te gusta, bien. Si no te gusta, también está bien”.

Es alguien que ha tenido que trabajar muy fuerte. Pero también es uno que lo ha hecho con mucho éxito.

Su éxito no surgió precisamente de la nada.

Y hay que ser justos, había dudas de si su ventana para ganar un campeonato se había cerrado tras una lesión en el tendón de la corva que colaboró a que los Rockets de Houston no pudieran ganar los juegos 6 y 7 en la Final de la Conferencia Oeste en 2018 ante Golden State.

Hay que considerar esta cita del coach de Denver Michael Malone al concluir el juego del domingo en el que Paul tuvo 37 puntos y ayudó a que Phoenix barriera a los Nuggets, la primera vez en la carrera del base en que elimina a un rival en el mínimo de juegos: “Chris Paul bien podría ser el mejor base de la historia”.

Paul no ha sido subestimado.

Los Suns, esos si han vencido los pronósticos.

Phoenix no había alcanzado la postemporada en 11 años y Monty Williams no había ganado una serie de playoffs como entrenador hasta esta temporada. Tienen a un solo jugador en el plantel, Jae Crowder, con experiencia en la Final de la NBA, y eso fue el año pasado con Miami. Y ahora están a cuatro triunfos de llegar a la serie por el título.

Paul fue enviado a Phoenix en noviembre y los Suns no han sido los mismos desde entonces.

Finalmente Devin Booker ha alcanzado el gran escenario y está prosperando al promediar 27,9 puntos en 10 juegos de playoffs. Deandre Ayton ha encestado el 72% de sus tiros de campo.

Los Suns tienen la mejor marca hasta ahora con 8-2. Sus dos derrotas ocurrieron cuando Paul intentó jugar con un brazo después de una lesión en el hombro en la primera ronda.

Paul lo tiene todo, menos un título.

El subestimado, lo quiera o no, bien podría ser el favorito para cambiar eso.