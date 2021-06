AMP.-Asia.-Japón niega haber suspendido un encuentro entre Suga y Moon por la disputa de los islotes de Dodko/Takeshima

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Gobierno japonés ha negado este lunes haber suspendido de forma unilateral un encuentro entre el primer ministro, Yoshihide Suga, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, en el marco de la cumbre del G7 debido a la disputa sobre los islotes de Takeshima, conocidos como Dodko para los surcoreanos.



El jefe de Gabinete, Katsunobu Kato, ha negado la veracidad de las declaraciones realizadas por un alto cargo del Ministerio de Exteriores surcoreano y ha señalado que si bien "están al tanto de estas informaciones, no son verdad en absoluto".



"Este tipo de anuncios falsos y unilaterales son lamentables y hemos protestado ante la parte surcoreana", ha afirmado poco después de que el Ministerio de Exteriores de Corea del Sur explicara que las partes habían accedido a mantener un encuentro tras la cumbre de los países del G7, que finalizó el domingo en Cornualles. "Desde el principio esperábamos que Japón respondiera con una mente abierta", ha dicho un portavoz.



"Creemos que es lamentable que la parte nipona no haya respondido a lo acordado debido a los ejercicios militares que se realizan de forma anual en el mar del Este (mar de Japón)", ha manifestado.



Así, ha hecho referencia a las maniobras que realiza el Ejército surcoreano dos veces al año y con las que pretende reforzar la defensa de los islotes, que han sido reclamados en numerosas ocasiones por Tokio, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.



Moon señaló en domingo a través de sus redes sociales que había trasladado a Suga la idea de que el encuentro supone una "ocasión preciada que puede servir como un nuevo comienzo para las relaciones entre Corea del Sur y Japón".



Sin embargo, la agencia de noticias Kiodo ha señalado que Suga ha recalcado que la cumbre con Moon sigue "fuera de la mesa" hasta que se resuelvan las disputas históricas entre los dos países.