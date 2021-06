AMP.- Argelia.- Argelia retira la acreditación de la cadena France24 un día después de las elecciones en el país

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Comunicaciones de Argelia ha retirado este domingo la acreditación de la cadena France24, un día después de la celebración de elecciones parlamentarias anticipadas convocadas por el presidente, Abdelmayid Tebune.



El portavoz del Gobierno argelino, Ammar Belhimer, ha indicado que esta decisión se debe a "la manifiesta y reiterada hostilidad" contra el país y sus instituciones, "el incumplimiento de las normas de ética profesional, desinformación y manipulación" y "una demostrada agresividad a Argelia" por parte del medio, según recoge la agencia estatal de noticias argelina, APS.



Esta misma fuente ha señalado que se trata de la retirada definitiva ya que el 13 de marzo había advertido al medio francés de una posible retirada por su cobertura de las manifestaciones en el país.



En respuesta, France 24 ha asegurado que no ha recibido explicación alguna por parte de Argel sobre la decisión. "Nuestra cobertura de la actualidad argelina se hace con transparencia, independencia y honestidad, como en el resto del mundo", ha defendido.



Por su parte, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha denunciado la "brusca retirada de la acreditación de France 24 en Argelia" y ha agregado que "la cadena no ha recibido respuesta a sus peticiones de explicaciones".



"RSF está inquieto por la gravedad y el carácter arbitrario de esta medida, que sin duda alguna tendrá un efecto disuasivo sobre otros medios internacionales", ha señalado la organización a través de su cuenta en la red social Twitter.



Este sábado se celebraron elecciones en Argelia de las que ha trascendido la abstención, ya que la participación apenas superó el 30 por ciento, y hasta el próximo martes no se espera el anuncio de los resultados de las elecciones según ha indicado el presidente de la Autoridad Electoral Nacional Independiente (ANIE), Mohamed Charfi, en un comunicado.



Por otra parte, el principal partido islamista de Argelia, el Movimiento de la Sociedad por la Paz (MSP), ha reclamado la victoria en las elecciones, sin embargo, la ANIE ha asegurado que estas declaraciones "no tienen credibilidad", informa el diario 'Tout sur L'Algérie'.



Estas elecciones parlamentarias anticipadas han estado marcadas por las últimas movilizaciones antigubernamentales y el aumento de la represión contra manifestantes y activistas en el país africano, sumido en una crisis política y económica desde hace años.



En este sentido, la opositora Agrupación para la Cultura y la Democracia (RDC), que ha boicoteado las elecciones, ha dicho que se ha producido una "farsa electoral" y ha apuntado a una "inconsciencia de los dirigentes".



El partido ha criticado que se hayan "inflado" las tasas de participación y ha dicho que ello "confirma que el fraude electoral es el medio privilegiado de cooptación y mantenimiento del poder de la clientela del régimen", según 'Tout sur l'Algerie'.



"A fin de cuentas, es la perseverancia del pueblo de Argelia en su acción pacífica, guiada por su ambición de instaurar un Estado de Derecho democrático, la que marca nuevamente la diferencia", har remachado la formación en un comunicado.