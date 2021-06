107-96. Antetokounmpo reivindica ser MVP y Bucks empatan serie ante Nets

El escolta de los Brooklyn Nets Mike James (C) impulsa entre el delantero de los Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo de Grecia (i) y el escolta de los Bryn Forbes (d) durante la semifinal de la Conferencia Este de la NBA. EFE / EPA / TANNEN MAURY /Archivo

Milwaukee (EE.UU.), 13 jun (EFE).- Los Milwaukee Bucks vieron como el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo reivindicó su condición de ser dos veces seguidas el Jugador Más Valioso (MVP) y les ayudó a ganar este domingo 107-96 a los Brooklyn Nets en el cuarto partido de semifinales de la Conferencia Este.

La victoria permitió a los Bucks empatar 2-2 la serie que disputan al mejor de siete y el quinto partido se jugará el martes en el Barclays Center de Brooklyn (Nueva York), donde los Nets podrían tener que jugarlo sin dos de sus 'Big Three'.

Porque los Nets no solo perdieron el partido sino también al base All-Star Kyrie Irving, quien sufrió un esguince de tobillo derecho.

Antetokounmpo se encargó de aportar un doble-doble de 34 puntos, 12 rebotes y tres asistencias que dejaron sin opción a los hombres altos que lo marcaron y los Bucks estuvieron siempre en control de las acciones para superar la desventaja de 0-2 con la que habían llegado a Milwaukee desde Nueva York.

Junto a Antetokounmpo, el alero Khris Middleton fue decisivo en al ataque de los Bucks.

Middleton y Antetokounmpo se combinaron para 68 puntos, el 79% de la producción anotadora de los Bucks.

El alero titular de los Bucks acabó con 19 puntos, ocho asistencias, cuatro rebotes y dos recuperaciones de balón.

Mientras que el base Jrue Holiday llegó a los 14 y el ala-pívot P.J. Tucker aportó 13 -su mejor partido en lo que van de playoffs- y el escolta-alero Bryn Forbes encestó otros 10 puntos con los Bucks.

La actuación de 13 puntos de Tucker se produjo después de que anotó un total de nueve en los primeros tres partidos de esta serie.

Los Bucks anotaron 16 de 47 intentos de triples después de ir 20 de 88 desde fuera del perímetro en los primeros tres partidos de esta serie.

Mientras que los Nets están envueltos en la preocupación inmediata de ver qué grado de gravedad acarrea la lesión de Irving y como evoluciona el escolta estrella James Harden, que se perdió el cuarto partido consecutivo al sufrir una contractura muscular que le ha impedido también competir.

James, nueve veces All-Star y MVP de 2018, no ha jugado desde el primer minuto del primer partido debido a una tensión en el tendón de la corva derecha.

Irving se lesionó a mitad del segundo cuarto y no regresó, lo que dejó a los Nets sin el líder en la dirección del equipo.

La ausencia de James e Irving pone aún más presión sobre el alero Kevin Durant, quien ha llevado a los Nets esta serie y acabó hoy como el líder al conseguir un doble-doble de 28 puntos y 13 rebotes.

El otro jugador de los Nets que superó la barrera de los 10 puntos fue Irving que aportó 11, cinco rebotes y dos asistencias antes de abandonar el campo.

El ala-pívot Jeff Green disputó 27 minutos y sumó ocho puntos y cinco rebotes mientras jugaba por primera vez desde el segundo partido de la serie de primera ronda de Brooklyn con Boston Celtics.

Green había estado de baja debido a una distensión de la fascia plantar.

Después de que Irving hizo una canasta en la pintura para reducir la ventaja de los Bucks a 44-40 a mitad del segundo cuarto, su pierna izquierda golpeó la derecha de Antetokounmpo en su camino hacia abajo y su tobillo se torció.

Irving aterrizó torpemente y se agarró el tobillo derecho mientras el juego continuaba en el otro extremo de la cancha.

Cuando el juego se detuvo debido a un cambio de posesión, los árbitros del equipo se bajaron a la cancha para ver cómo estaba Irving, quien apareció con dolor en el piso antes de poder caminar hacia el vestuario.

Los Nets anunciaron en el medio tiempo que el siete veces All-Star no regresaría al partido.

El entrenador de los Nets, el canadiense Steve Nash, dijo después del partido que las radiografías tomadas en el tobillo de Irving fueron negativas.

Los Bucks ya habían tomado la delantera para siempre incluso antes de la lesión de Irving.

Después de quedarse atrás 2-9 en los primeros minutos, Milwaukee se recuperó para ponerse al frente 23-21 con un triple del pívot cubano estadounidense Brook López al final del primer cuarto. Pero los Nets respondieron anotando 13 puntos seguidos.

Milwaukee hizo lo propio con una racha de 19-4 para recuperar la ventaja. Ese tramo se destacó por una racha de 12-0 que incluyó una jugada de cuatro puntos de Middleton, dos triples de esquina de Tucker y un mate de Antetokounmpo.

Los Bucks construyeron una ventaja de 17 puntos en el tercer cuarto. Cuando los Nets lo bajaron a nueve, Middleton respondió al anotar un triple con 1.5 segundos por jugarse en el período.

Milwaukee mantuvo una ventaja de dos dígitos durante el último cuarto.

Los Nets retiraron del campo a sus titulares cuando los Bucks lideraron 99-84 a falta de 4:28 minutos por jugarse, y sus seguidores que llenaron las gradas del Fiserv Forum gritaron: "¡Bucks en seis!", mientras transcurrían los segundos finales.