Verratti, más cerca

EFE/EPA/Alberto Lingria / POOL

Roma, 13 jun (EFE).- El regreso de Marco Verratti, uno de los líderes del centro del campo de Italia, está más cerca para el equipo de Roberto Mancini, después de que volviera a jugar en un partido de entrenamiento tras más de un mes de baja por un problema de rodilla.

El volante del París Saint Germain llevaba semanas complicadas a causa de una lesión en el ligamento colateral de la rodilla derecha que le impidió jugar el tramo final de la temporada liguera, pero entró igualmente en la lista de Italia, que ya ve acercarse una fecha para su regreso.

Es pronto para saber si el italiano tendrá minutos el próximo miércoles en la segunda jornada del grupo A, en el duelo del Olímpico de Roma contra Suiza, pero Mancini pudo verle en el terreno de juego durante veinte minutos en un amistoso organizado en el centro técnico de Coverciano contra el equipo juvenil del Pescara.

Curiosamente, Verratti fue uno de los internacionales "azzurri" que jugó el duelo amistoso con la camiseta del Pescara, como también el meta Salvatore Sirigu y el joven delantero Giacomo Raspadori.

Y es que Verratti nació y creció en Pescara, donde jugó hasta 2012, cuando dejó al club tras el ascenso a la Serie A para fichar por el París Saint Germain.

El volante apunta al banquillo el próximo miércoles contra Suiza y podría estar completamente recuperado para la tercera jornada, contra Gales.

Italia se prepara para recuperar a un jugador que en su carrera disputó 346 partidos con el PSG, conquistando hasta 27 títulos en Francia.

Luce en su palmarés siete títulos de la Ligue 1, ocho Supercopas francesas, seis Copas de la Liga y seis Copas de Francia, además de haber rozado la gloria europea en 2020 al perder la final de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich.

Le falta un gran título internacional y cuenta este año con una oportunidad en la Eurocopa, a la que Italia llega hambrienta tras su ausencia en el Mundial de Rusia 2018.

De momento, Mancini le sustituyó de forma positiva en su 4-3-3 con Manuel Locatelli, medio del Sassuolo, quien disputó un óptimo partido el pasado viernes contra Turquía.

Si las buenas noticias llegan desde el centro del campo, Mancini no podrá contar contra Suiza con el lateral derecho Alessandro Florenzi, compañero de Verratti en el PSG.

El lateral romano, sustituido tras el descanso en el duelo ante Turquía, sufre unas molestias musculares en una pantorrilla. No se trata de una lesión grave, pero Italia no forzará su recuperación en el intento de limitar los riesgos.

Italia, concentrada en el centro técnico de Coverciano, volverá a entrenar esta tarde de domingo con la mirada puesta en Suiza, en un partido que puede darle la clasificación matemática para los octavos de final con una jornada de antelación.

De hecho, los "azzurri" son líderes del grupo A con 3 puntos, por delante de Suiza y Gales con un punto, y de Turquía, colista con cero puntos.

Andrea Montolivo