Tenis.-AMP.- Tenis/Roland Garros.- Djokovic remonta a Tsitsipas y conquista su segundo Roland Garros

19º 'Grand Slam' para el serbio, a uno de Federer y Nadal



El tenista serbio Novak Djokovic doblegó (6-7(6), 2-7, 6-3, 6-2, 6-4) este domingo al griego Stefanos Tsitsipas en la final del torneo de Roland Garros, alzando así su segunda Copa de los Mosqueteros y el 19º 'Grand Slam' de su palmarés, a tiro ya de Rafa Nadal y Roger Federer.



El número uno del mundo remontó dos sets abajo a Tsitsipas, a quien le pudo la presión cuando parecía tenía ya en su mano el primer 'grande' de su carrera. El de Belgrado no volvió a ceder bola de 'break' desde el tercer set y dio la vuelta a la final para coronarse de nuevo en París (2016 y 2021) y apretar más que nunca en la carrera con el español y el suizo, ambos con 20 títulos.



'Nole', que se convirtió en el primer tenista de la Era Open en ganar al menos dos veces cada 'grande', demostró tener cuerda para rato tras llegar a la final con su victoria sobre Rafa Nadal en semifinales. El también campeón del Abierto de Australia este año tuvo que remar contracorriente en una nueva final en París.



Tsitsipas se llevó el primer set en la muerte súbita, después de tener bola de set antes y salvando en ese desempate una del serbio. No le sentó bien a Djokovic, que volvió al segundo parcial perdiendo su saque de primeras, más confianza para el griego. Sin embargo, como ante Zverev en 'semis', el partido se le complicó. El número uno se fue a vestuarios y volvió siendo otro.



El griego se mantuvo firme, pero 'Nole' encontró el resquicio de vida en un largo cuarto juego, donde sumó un 'break' que le valdría para ganar el tercer set. La final se apretaba y Tsitsipas lo acusó de inmediato, con un mal inicio de cuarto acto, un 4-0 que significaba ya quinto set.



Ahí, sin tiempo de emoción, el serbio rompió pronto también y sólido y sereno fue ya directo al título. Djokovic, motivado siempre con esa carrera que puede definir al mejor de la historia, mira ya a los ojos a Nadal y Federer. Para Tsitsipas perder su primer final de un 'grande' no debe impedirle seguir siendo un jugador de futuro, y también presente, ya que es de lo mejor de este 2021.