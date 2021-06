Somalia.- Somalia lanza una investigación sobre un oscuro programa de entrenamiento de sus militares en Eritrea

23-09-2020 Mohamed Husein Roble jura como nuevo primer ministro de Somalia POLITICA AFRICA SOMALIA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE SOMALIA



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Somalia ha anunciado la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias en las que aproximadamente 5.000 de sus militares -- muchos de ellos cadetes -- están entrenando en Eritrea después de recibir quejas de padres y miembros de la oposición sobre la falta de transparencia de esta iniciativa.



Según la emisora internacional estadounidense Voice of America al menos un cadete habría fallecido durante estos entrenamientos bajo circunstancias no especificadas, en medio de una misión que presuntamente comenzó en 2019 y de las que hasta ahora no se ha sabido casi ningún detalle.



Así las cosas, y en un comunicado emitido a última hora de ayer, el primer ministro del país, Mohamed Husein Roble, ha anunciado la creación de un comité de investigación que comprende a los ministros de Defensa e Interior, así como al jefe del Ejército del país africano.



Entre otros aspectos a investigar queda por aclarar la posible participación de este contingente en la ofensiva contra los rebeldes del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TFLP) en el norte del país, tal y como apuntaba un reciente informe del relator especial de la ONU para Eritrea, aunque la investigación de Voice of America no arroja prueas concluyentes.



Según una investigación adicional del portal de noticias Garowe On Line, la llegada de los militares a Eritrea fue realizada con el conocimiento de solo cuatro individuos, entre ellos el presidente del país, Mohamed Abdullahi 'Farmajo' y el jefe de los servicios de Inteligencia, Fahad Yasin.