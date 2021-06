Portaltic.-Xbox anuncia el nuevo Forza Horizon 5 ambientado en México y muestra Starfield

13-06-2021 Forza Horizon 5 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XBOX



MADRID, 13 (Portaltic/EP)



Los videojuegos Starfield, Stalker 2 y Redfall han sido los protagonistas del evento Xbox & Bethesda Games Showcase, celebrado este domingo en el marco del E3 2021, en el que los estudios de Xbox han mostrado también el nuevo Forza Horizon 5 de carreras, ambientado en México, para la nueva generación de Xbox Series X y S.



En su presencia esta edición digital del E3, la compañía estadounidense ha anunciado 30 nuevos videojuegos, y 27 de ellos formarán parte de su servicio de suscripción, Xbox Game Pass.



Xbox ha celebrado también de forma anticipada los 20 años que cumple la compañía a finales de este 2021, como ha destacado en su intervención el director de la marca, Phil Spencer, en un evento en el que también se han anunciado novedades y mostrado el modo multijugador de Halo Infinite.



BETHESDA



En la primera participación de Xbox en el E3 después de la compra del estudio de videojuegos Bethesda Softworks, se ha anunciado que llegarán al servicio de suscripción de videojuegos Xbox Game Pass diez videojuegos más de Bethesda incluido Doom Eternal (estará disponible el 29 de julio con optimización a 120fps).



Otra novedad ha sido Fallout 76: Reino de acero, contenido adicional que se lanzará el próximo 7 de julio para los jugadores del shooter de Bethesda Fallour 76, mientras que la expansión Expediciones: The Pitt, llegará en 2022 .



STARFIELD Y STALKER 2



Entre los nuevos videojuegso anunciado en el evento de Xbox en el E3 destaca Starfield, un nuevo universo creado por los estudios propios de Xbox, y la compañía ha mostrado su primer trailer teaser. El juego, desarrollado por los creadores de Fallout 4 y Skyrim, tiene una ambientación espacial.



En Starfield, el ser humano se enfrenta a su último viaje, y llegará en exclusiva a las consolas de nueva generación de Xbox (Series X y S) el 11 de noviembre de 2022.



El evento ha servido como marco para la presentación del nuevo 'shooter' en primera persona Stalker 2, con 4K y trazado de rayos. Este juego, ambientado en Rusia y en el que el jugador se enfrenta tanto a enemigos humanos como a anomalías, presenta una ambientación radioactiva. Stalker 2 llegará el 28 de abril de 2022.



AGE OF EMPIRES IV



Xbox ha dado nueva vida a su clásica saga de estrategia histórica Age of Empires, y ha mostrado un tráiler de su cuarta entrega, en la que ha incluido personajes históricos como a Juana de Arco que participarán en la campaña del juego.



También le ha puesto fecha a su llegada a Age of Empires IV, ambientado en las guerras de la Europa de la época medieval, que ya se esperaba en otoño pero se ha precisado y tendrá lugar el 28 de octubre.



REDFALL



El estudio de los creadores de Dishonored y Prey, Arkane, dentro de Bethesda, ha presentado una nueva propiedad intelectual que llegará en exclusiva a Xbox, Redfall, que llegará en 2022 a Xbox Series X y S y PC.



El videojuego introduce al jugador a batallas de 'shooter' entre varios jugadores que se enfrentan a hordas de vampiros de diferentes tipos, que han puesto a la humanidad en jaque.



FORZA HORIZON 5



Por su parte, el videojuego de carreras Forza ha recibido el anuncio de una nueva entrega de la saga, ambientada en distintos paisajes de México, Forza Horizon 5, que estará disponible el 9 de noviembre para la nueva generación de consolas Xbox Series X y S.



Se trata del mundo abierto más grande y variado hasta ahora en Forza, según los estudios propios de Xbox, con un nuevo modo campaña que comienza en la jungla y en el que el jugador tiene que explorar México. Xbox ha mostrado el modo cooperativo del juego, así como un modo battle royale de jugador contra jugador.



Otros nuevos modos son el personalizable EventLab, en el que los jugadores puede construir sus propios retos, así como otra variante en la que hay que atropellar piñatas en las calles.



Forza Horizon 5 cuenta con elementos como murales de artistas reales o el volcán activo Caldera, entre Pueblo y Veracruz, el punto más alto del juego. Se han incorporado grabaciones en HDR de paisajes mexicanos reales al juego en Xbox Series X.



RESTO DE NOVEDADES



Warner Bros y Turtle Rock han anunciado un adelanto de su videojuego de zombis Back 4 Blood, que se lanzará en este otoño, el 12 de octubre, y ha presentado sus nuevos modos campaña y jugador contra jugador.



Los estudios propios de Xbox han mostrado también contenido del nuevo videojuego Contraband, que será multijugador y de mundo abierto.



El videojuego de piratas Sea of Thieves ha mostrado nuevo contenido de la nueva temporada, A pirate's Life, que llegará al juego el 22 de junio gratis. Estará ambientada en el universo de Piratas del Caribe, las películas de Disney, con apariciones como Jack Sparrow y Davy Jones.



El estudio de videojuegos Dice ha mostrado nuevo contenido de su nuevo título bélico Battlefield 2042, con nuevos elementos como los eventos meteorológicos y acción en el nuevo shooter en tercera persona que llegará el 22 de octubre de este año a Xbox y PC.



Actores conocidos como James McAvoy y Willem Dafoe participan en el nuevo videojuego Doce minutos, un thriller interactivo de Annapurna Games protagonizado por un hombre atrapado en un bucle temporal que llegará el 19 de agosto en exclusiva para consolas.



Los nuevos anuncios han continuado con el de A plague Tale: Requiem, la segunda parte de la saga de aventura gráfica. Llegará en 2022, y estará disponible desde el inicio en Xbox Games Pass, con funciones como 4K y 60fps.



Los deportes de invierno han tenido también participación en el evento de Xbox en el E3, con un nuevo título dedicado al snowboard, Shredders, que llegará en diciembre de 2021.



El juego en línea Among Us también ha querido tener protagonismo en la conferencia y se ha mostrado el tráiler de su próxima actualización, que permite partidas de hasta 15 jugadores con tres impostores, entre otras novedades ya anunciadas.



Asimismo, ha anunciado la llegada del nuevo Microsoft Flight Simulator a sus consolas Xbox Series X y S, que tendrá lugar el próximo 27 de julio, con contenido adicional en colaboración con la saga de películas Top Gun.



Entre los nuevos juegos que se han mostrado en el evento de Xbox están Psychonauts 2, disponible el 25 de agosto; Somerville, que se lanzará en 2022; el RPG de acción con ambientación infernal Diablo II Resurrected (optimizado para 4K y 60fps, que llegará el 23 de septiembre); Slime Rancher 2; Atomic Heart; Replaced; The Ascent, el 29 de julio; la segunda parte de The outer Worlds;



Además, entre los juegos ya existentes que llegan al catálogo de Xbox Games Pass se encuentran Yakuza: Like a Dragon (desde este domingo), Party Animals o el indie Hades (13 de agosto), entre las 27 novedades para el catálogo en este año anunciadas en el evento.