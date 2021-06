Podemos elige nueva jefa y adopta liderazgo bicéfalo

Actualiza con elección de Belarra como líder de Podemos ///Madrid, 13 Jun 2021 (AFP) - Nueva jefa y liderazgo bífido: Podemos estrenó etapa este domingo con el nombramiento de la ministra española Ione Belarra como sucesora de Pablo Iglesias, del que hereda su círculo de confianza y a una compañera de viaje con la que compartirá poder.Con un 89% de los votos en las elecciones primarias celebradas esta semana entre la militancia, y frente a dos rivales inaudibles, Belarra se alzó como la nueva secretaria general de Podemos, el partido de izquierda radical que cogobierna España con los socialistas. "Podemos tiene que crecer" y "seguir trabajando en nuevos avances", dijo tras conocer el resultado la ministra de Derechos Sociales, quien se presentó con la promesa de fortalecer el partido tras el declive electoral de los últimos años.El relevo se produjo durante un congreso presencial celebrado este fin de semana en Alcorcón, cerca de Madrid. Iglesias no asistió, para mostrar simbólicamente que no quiere ejercer tutelas.Belarra no estará sola al frente de la formación, ya que el objetivo en las próximas elecciones legislativas,a más tardar en enero de 2024, es presentar como cabeza de lista a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta del gobierno.Una novedosa bicefalia que "no está en la cultura organizativa de Podemos", acostumbrado al hiperliderazgo de Iglesias, y en cuyo futuro influirá "el factor personal de los que rodeen tanto a Yolanda Díaz como a Ione Belarra", vaticina Paloma Román, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. - Una bicefalia novedosa e incierta - Belarra, nacida en Pamplona hace 33 años, trabajó como educadora en Cruz Roja y en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), y milita en Podemos desde sus inicios.Ha gozado siempre de la máxima confianza de Iglesias, el único líder que hasta este domingo conoció el partido desde su fundación en 2014 bajo la inspiración del movimiento antiausteridad de los Indignados.Belarra fue secretaria de Estado el tiempo que Iglesias ejerció de vicepresidente del gobierno de coalición, de enero de 2020 a marzo de 2021. Y heredó la cartera de su jefe cuando éste decidió salir del ejecutivo y presentarse a las elecciones regionales madrileñas del pasado 4 de mayo.Un fiasco para la formación, que cosechó el peor resultado en el campo de la izquierda y llevó a Iglesias a abandonar la política.Belarra fue en su candidatura con todo el núcleo duro del 'pablismo', empezando por la ministra de Igualdad Irene Montero, pareja de Iglesias y madre de sus tres hijos. Ambas se conocieron en la Universidad Autónoma de Madrid, donde compartieron asiento como estudiantes de Psicología y también activismo político.Según el nuevo modelo bicéfalo, compartirá liderazgo con Yolanda Díaz (50 años), ex abogada, militante comunista e hija de un destacado sindicalista gallego.Las dos comparten feminismo pugnaz y discurso contra la precariedad laboral, el mal endémico de la economía española. Pero en sus maneras han mostrado divergencias.Y es que si Belarra se significó tachando por ejemplo a la titular de Defensa, Margarita Robles, de ser "la ministra favorita" de la derecha, Díaz mostró una cara conciliadora, negociando con patronal y sindicatos medidas como los planes de desempleo temporal, que en la pandemia evitaron precipitar al paro a cientos de miles de trabajadores."No sé si Ione Belarra va a poder embridar a Yolanda Díaz", que tiene "su propia imagen, sus ideas", apunta el politólogo José Ignacio Torreblanca."Van a una bicefalia bastante complicada", en la que Belarra querrá "tener un partido muy fuerte y muy controlado, y no dejarle margen a Yolanda Díaz para hacer las cosas a su manera", añade Torreblanca.Según él, "la pugna" estará en quién hará el futuro programa de los comicios legislativos y las listas electorales.Yolanda Díaz, la ministra más poderosa de Podemos en el gobierno de coalición con el PSOE de Pedro Sánchez, cree que ahora "se reinicia la legislatura", después de más de un año de gestión de la pandemia.En un discurso reciente a los diputados de Podemos, Díaz abogó por "generar sosiego y tranquilidad" frente a la "ansiedad" de "la política de Twitter", donde el partido se ha mostrado tradicionalmente muy beligerante.Y pidió volver la mirada a los orígenes antiausteridad de la formación, para gobernar una sociedad "que está sufriendo mucho y está resentida".avl/mg/tjc -------------------------------------------------------------