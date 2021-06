Pelosi exige audiencia con dos exfiscales de EEUU señalados de vigilar a políticos y periodistas

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, exigió el domingo que dos ex fiscales generales testifiquen sobre lo que llamó un intento "deshonesto" del Departamento de Justicia de obtener secretamente datos de legisladores demócratas y de periodistas.

"Lo que hizo la administración" del expresidente republicano Donald Trump y el Departamento de Justicia bajo su mandato "va incluso más allá de Richard Nixon", dijo a la cadena CNN, refiriéndose al escándalo Watergate, que terminó con la presidencia de Nixon.

El diario The New Yok Times reveló el jueves que fiscales del Departamento de Justicia pidieron a Apple datos personales de dos legisladores demócratas del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, así como de sus empleados y familiares.

Estos legisladores investigaban una posible colusión de Trump con Rusia, y sus registros telefónicos -e incluso de miembros de su familia, incluido un niño- fueron recolectados, en lo que los demócratas califican como un abuso de poder sin precedentes.

El departamento también obtuvo sin consentimiento los registros de reporteros de la CNN y de los diarios The Washington Post y The New York Times.

El domingo, The New York Times también informó que, en 2018, el Departamento de Justicia citó información de proveniente de Donald McGahn. Como consejero de Trump en la Casa Blanca, era un punto de contacto clave entre el presidente y el Departamento de Justicia.

La investigación comenzó bajo el mandato del fiscal general Jeff Sessions y continuó bajo su sucesor, Bill Barr. Ambos negaron recientemente tener conocimiento del asunto.

"Se trata de socavar el Estado de derecho", dijo Pelosi el domingo. "Y que los fiscales generales Barr y Sessions digan que no sabían nada al respecto es increíble".

"Así que tendremos que hacer que vengan bajo juramento a testificar sobre eso", añadió Pelosi, al asegurar que "el Departamento de Justicia ha sido deshonesto bajo el presidente Trump, en muchos sentidos".

La legisladora dijo que era esencial determinar si los implicados en la operación -cuyos objetivos incluían al presidente del comité de inteligencia, el demócrata Adam Schiff- siguen en el Departamento de Justicia.

"No importa quién sea el presidente, sea del partido que sea, este no puede ser el camino", dijo.

Pelosi también informó que decidirá el lunes si nombra un comité para investigar el ataque al Capitolio por parte de los partidarios de Trump el 6 de enero.

