Paco León da la bienvenida al verano desafiando a la censura

MADRID, 13 (CHANCE)



Aún quedan algunos días para entrar oficialmente en el verano, pero Paco León le ha dado la bienvenida como él solo sabe y desafiando a la censura en las redes. El termómetro, que está que arde, nos indica que extraoficialmente estamos en la estación estival y el actor, ni corto ni perezoso, se ha propuesto subir aun más la temperatura de todos en general y la de los que vigilan las redes en particular.



Acostumbrados nos tiene a sus sugererntes desnudos en Instagram cada vez que ha superado alguna de las metas que se ha propuesto. En 2018 alcanzó la nada desdenable cifra de 10. En esta ocasión, lo ha vuelto hacer. Paco ha lucido su hermoso cuerpo serrano, centrando el foco donde la espalda pierde su nombre y aclarando, con su gracia e ingenio natural, que no está desnudo.



"Ya está aquí el verano y el mar más lejos que nunca. Este año toca preparar y rodar en Madrid hasta final de Septiembre. Lo voy a echar de menos. #recuerdosdeholbox #cuerpitosdeverano #noestoydesnudollevountangamuyfinito". Reza la leyenda que acompaña la foto con la que nos ha alegrado el día. No sabemos si el original hashtag convencerá a las altas de esferas de Instagam para que la foto pueda seguir deleitando y derritendo a sus seguidores.



https://www.instagram.com/p/CQCKlghJP1-/